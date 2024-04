Verhängnisvoller Elfmeter: EM-Aus für Niederländer Hartman

Linksverteidiger Quilindschy Hartman muss eine Teilnahme an der EM im Sommer abschreiben. Der Niederländer erlitt im Ligaspiel eine schwere Knieverletzung.

Im Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und dem FC Utrecht (Endstand 4:2) lief die 30. Minute, als Quilindschy Hartman im Sechzehner den durchgebrochenen Niklas Vesterlund von den Beinen holte. Zusätzlich zum Strafstoßpfiff, der zum 0:2 durch Ex-Frankfurter Sam Lammers führte, musste Feyenoords Linksverteidiger verletzt ausgewechselt werden.

Nun ist klar: Bei der Verletzung handelt es sich um keine Lappalie. Wie Hartmans Klub am späten Sonntagabend bekanntgab, hat sich der 22-Jährige eine schwere Knieverletzung zugezogen. Näher spezifizierte der Tabellenzweite der Eredivisie die Diagnose nicht, teilte aber mit, dass Hartman ein längerer Genesungsprozess bevorstehe und die Saison für ihn beendet sei.

Aké und Blind könnten nach links rutschen

Damit fällt die Europameisterschaft in Deutschland ab dem 14. Juni für den viermaligen niederländischen Nationalspieler flach. Schon die beiden jüngsten Tests gegen Schottland (4:0) und das DFB-Team (1:2) hatte Hartman wegen einer anderen, kleineren Blessur verpasst. Zuvor hatte er im Herbst viermal in Serie in der Startelf von Oranje gestanden.

Die ersten Optionen für Bondscoach Ronald Koeman dürften links hinten nun die beiden gelernten Innenverteidiger Nathan Aké und Daley Blind sein. Für innen stehen schließlich auch Matthijs de Ligt und Virgil van Dijk bereit.