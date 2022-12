Verhängnisvolle Tate-Party, Mittelfinger und rassistische Entgleisungen: Die Skandale des Jahres

2022 geht zu Ende und auch im eSport wollen wir einen Blick zurückwerfen. Hier kommen die Skandale des Jahres.

Eigentlich saß Carlos 'ocelote' Rodriguez sicher im Sattel. Als ehemaliger eSportler von Weltklasse und Mitbegründer von G2 war er CEO und eins der Gesichter der Organisation aus Berlin. Im September brach jedoch eine Welle der Entrüstung über 'ocelote' hinein, die ihn und G2 teuer zu stehen kommen sollte...

Party-Video bringt G2 mutmaßlich um Liga-Platz

Doch beginnen wir von vorne. Auslöser des Shitstorms war ein Party-Video, auf dem Rodriguez mit dem höchst umstrittenen Influencer Andrew Tate bei Feierlichkeiten in einem Club zu sehen gewesen ist. Gegen Tate standen und stehen immer wieder Vorwürfen von Sexismus und Misogynie im Raum, mehrere Social-Media-Plattformen hatten seine Accounts daher gesperrt. Aspekte, die G2 aufs Schärfste verurteilte und mit einer Beurlaubung von 'ocelote' quittierte.

Acht Wochen sollte die unbezahlte Auszeit andauern. Doch aus dem Abschied auf Zeit wurde eine endgültige Trennung, nachdem publik wurde, dass Riot Games davon absah, G2 einen Startplatz in der neu geschaffenen Valorant-Liga zuzusprechen. Mutmaßlich auch aufgrund des Auftretens von Rodriguez geschehen, der auf erste Kritik schnippisch reagierte, nahm der 32-Jährige endgültig seinen Hut und beendete eine Episode voller Verlierer.

Mittelfinger wird zum Fingerzeig

Als Gewinner präsentierte sich G2 indes im Kontext eines wortwörtlich handfesten Valorant-Skandals. Bei den Valorant Gamechangers im November hatte sich im Finale des Lower Bracket eine unschöne Szene ereignet: Rebellion-GC-Head-Coach Rob 'rob-wiz' Kennedy hatte Gegner Liquid vor Publikum und laufender Kamera den Mittelfinger gezeigt.

Sportlich in der Folge siegreich, zogen die Rebellinnen in das Endspiel gegen G2 Gozen ein. Kennedy verpasste dieses jedoch, er war aufgrund seiner Geste im Halbfinale suspendiert worden. Ein Fingerzeig auf das folgende Ergebnis.

So musste er tatenlos dabei zusehen, wie seine Schützlinge unter der Führung von Co-Trainer Franklin 'FIN' Ascencio zunächst eine 2:0-Führung erspielten, nur um diese anschließend durch einen Reverse Sweep noch zu vergeben. Ob mit dem Cheftrainer ein besserer Umgang mit der Führung geglückt wäre, ist diskutabel.

Kriegstreiberei in Dota 2?

Intensiv diskutiert wurde auch das Verhalten des russischen Dota 2-eSportlers Ivan 'Pure' Moskalenko. In Diensten von Virtus.Pro war er mit seinem Team auf dem Weg zum ESL One Major in Stockholm gewesen - bis ihn eine verhängnisvolle Zeichnung in die Bredouille brachte.

Auf der Minimap hatte er in einer Spielpause gegen Mind Games ein "Z"-Symbol hinterlassen. Dieses steht im Kontext der russischen Invasion der Ukraine für "Za Pobedu" - übersetzt etwa "auf den Sieg" - und gilt als pro-russisches Zeichen in Kreisen von Unterstützern der Offensive.

Etwa zwei Monate nachdem russische Truppen im großen Stil in die Ukraine einmarschiert waren, griff Organisator Beyond The Summit durch. Virtus.Pro wurde von dem Turnier ausgeschlossen. Für das Team Grund genug, um den Vertrag mit Moskalenko, der seine Unschuld beteuerte und darauf bestand, das Symbol unabsichtlich gezeichnet zu haben, aufzulösen. "Jede Handlung hat ihre Konsequenzen, ob absichtlich oder nicht", hieß es von der Organisation.

Rassistische Entgleisung kostet Chance auf sechsstelliges Preisgeld

Absicht oder nicht? Eine Frage, die man sich im Fall von Fortnite-Profi 'Sin' nicht stellen musste. Der US-Gamer hatte sich gemeinsam mit 'Acro' für das Grand Final der Fortnite Champions Series qualifiziert, bei dem mittlere sechsstellige bis siebenstellige Preisgelder ausgezahlt werden. Doch ein kurz vorher aufgetauchtes Video 'Sin's verhinderte die Teilnahme des Duos.

In dem Clip war der Profi mit einigen Waffen zu sehen und deutete an, diese im Falle des Ausbruchs einer Zombie- oder N****-Apokalypse zu verwenden. Der eSport-Journalist Jake Lucky hatte den entsprechenden Ausschnitt auf Twitter verbreitet - woraufhin der Beschuldigte nicht nur bestätigte, dass es sich tatsächlich um ihn handle, sondern zusätzlich auch noch durch vollkommenes Unverständnis auf die Aufregung um seine Aussagen reagierte.

Besonders bitter für Mitspieler 'Acro', der sich umgehend von seinem Partner distanzierte und festhielt, "nie wieder mit ihm zu tun" haben zu wollen. "Ich habe es verdient und es wurde mir genommen (Die Chance auf den Titelgewinn, Anm. d. Red.), weil mein Teamkollege etwas Rücksichtsloses getan hat", kommentierte er die sportlichen Folgen, und zeigte für diese Verständnis: "Ich weiß, dass die Dinge, die er gesagt hat, ekelhaft sind."

Prime League verbannt PENTA

Ganz und gar kein Verständnis zeigte die Strauss Prime League gegenüber PENTA. Die eSport-Organisation aus Berlin war für 1860 München in der deutschen League-of-Legends-Liga an den Start gegangen - bis es im August zur Disqualifikation des Teams kam. Grund hierfür sei ein wiederholtes "Versäumen finanzieller Verpflichtungen" gewesen. Für den Fußball-Drittligisten aus München eine überraschende Entwicklung. So habe die "wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung" allein bei PENTA gelegen, das sich 2019 im Zuge der Kooperation noch auf die Fahne geschrieben hatte, keine roten Zahlen zu schreiben.

Ein Vorhaben, das Eigentümer Andreas Schätzke nicht umsetzen konnte. Wohl auch durch äußere Bedingungen, wie die anhaltende Corona-Pandemie, hatte sich für ihn vor der Disqualifikation ein Trend abgezeichnet, "dass die Wachstumsmöglichkeiten für einen eSport-Klub weiterhin stark limitiert bleiben". So sei ein schwarzes Loch entstanden, das "nicht immer just in time" bedient hätte werden können.

Bedient war indes der TSV 1860 München. Bereits kurz nach dem Ausschluss PENTAs aus der Strauss Prime League hatten die Giesinger eine zukünftige Zusammenarbeit offen gelassen. Wenig später folgte dann die Entscheidung, sich von dem eSport-Partner zu trennen. Zukünftig wollen die Sechziger "in eigener Regie" Aktive und Fans anwerben.

Was sind eure eSport-Skandale des Jahres 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und freut euch auf weitere Rückblicke zu den Aufregern, Enttäuschungen, Überraschungen und GewinnerInnen des Jahres.