Verhängnisvolle McDavid-Strafe: Oilers unterliegen auch den Kings

Die Edmonton Oilers haben nach der Niederlage gegen die Seattle Kraken überraschend deutlich auch gegen die Los Angeles Kings verloren.

Jonathan Quick pariert mit dem Fuß: Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl (li.) scheitern gegen die Kings. NHLI via Getty Images

Gleich mit 1:5 verloren die Oilers im 501. NHL-Spiel von Leon Draisaitl gegen die Kings. Weder Draisaitl noch sein ebenfalls so gefürchteter Mitspieler Connor McDavid konnten ihrem Team mit einer Torbeteiligung helfen. Im Gegenteil: Spielentscheidend war eine Fünfminuten-Zeitstrafe gegen McDavid nach einem Bandencheck im dritten Drittel beim Stand von 1:2. Die Kings nutzten die Überzahl zu drei Toren.

"Ein paar Widerstände sind gut für uns als Erinnerung, dass wir noch besser werden müssen. Niemand alleine, wir als Gruppe", sagte Oilers-Trainer Dave Tippett. "Es gibt Bereiche in unserem Spiel, in denen wir nicht gut genug sind derzeit."

Gegen Seattle gab es am Freitag ein 3:4 für das Team, das mit 16 Siegen in 23 Spielen dennoch voll auf Play-off-Kurs liegt. Für die Kings, bei denen Ex-Bundestrainer Marco Sturm als Co-Trainer hinter der Bank steht, war es der zehnte Saisonsieg im 23. Spiel. Right Wing Adrian Kempe war mit zwei Toren Matchwinner für Los Angeles.

Kantersieg der Bolts - Canucks feuern Trainer

Der Tampa Bay Lightning ließ indes durch einen 7:1-Kantersieg bei den Philadelphia Flyers aufhorchen. Corey Perry (zwei Tore, ein Assist) und Ryan McDonagh (ein Tor, zwei Vorlagen) führten den Meister zum Erfolg. Backup-Goalie Brian Elliott hielt 38 Schüsse.

Die Vancouver Canucks haben den Head Coach gewechselt. Travis Green ist nicht mehr länger im Amt, das Bruce Boudreau übernimmt. Auch General Manager Jim Benning musste seinen Hut bei den West-Kanadiern nehmen, die mit nur 18 Punkten Letzter in der Pacific Division sind. Beim 1:4 gegen die Pittsburgh Penguins hatten die Canucks-Fans zuletzt lautstark den Trainerwechsel gefordert.