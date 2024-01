Verhängnisvolle Diagnose bei Perez: Duell ums Werder-Tor beendet

Gleich zwei WM-Torhüterinnen holte Werder Bremen im vergangenen Sommer und rief einen Zweikampf aus. Nach einem halben Jahr ist dieser vorerst beendet - wegen einer schweren Verletzung von Catalina Perez.

Beim im Rückblick ausschlaggebenden 2:1 der kolumbianischen Nationalelf über Deutschland stand sie während der WM 2023 zwischen den Pfosten - und empfahl sich im Laufe des Turniers für mehr: Werder Bremen griff zu und verpflichtete Catalina Perez für die neue Bundesliga-Saison. Dort sollte sie sich mit der Schweizerin Livia Peng, ebenfalls WM-Teilnehmerin, ebenfalls Neuzugang, einen Zweikampf um die Nummer eins liefern.

Kurz vor Abschluss der Hinrunde lässt sich festhalten: Die Nase vorn hatte weitgehend Peng. Nur am 3. und am 10. Spieltag erhielt Perez eine Chance von SVW-Trainer Thomas Horsch, dazu kam noch ein Pokalspiel. Mehr Einsätze werden in der laufenden Spielzeit nicht hinzukommen.

Auch der Olympia-Traum platzt

Denn am Donnerstag verkündete Werder bei Perez die Schreckdiagnose, die im Frauenfußball noch gegenwärtiger ist als schon bei den Männern: Kreuzbandriss. Horsch zeigte sich betroffen: "Mir tut es extrem weh für Cata. Sie hat sich viel vorgenommen für die kommenden Monate, sie wollte sich nicht nur bei uns beweisen, sondern auch Kolumbien bei den Olympischen Spielen im Tor vertreten."

Daraus wird nun nichts, und auch die Konkurrenzsituation mit Peng erlischt vorerst zwangsläufig. Die 18 Jahre alte Hannah Etzold steigt vertretungsweise zur Bremer Nummer zwei auf. So bleibt die "verunglückte" Flanke von Wolfsburgs Dominique Janssen Mitte Dezember Perez' letzte Szene in ihrer Debütsaison in Deutschland - einer bitter verlaufenen.