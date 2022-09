"Vergleichbare Situationen": Was Dabrowski gegen Saarbrücken Mut macht

Erst ein Spiel konnte Aufsteiger Rot-Weiss Essen bislang in der 3. Liga gewinnen, dies gelang zuhause. Am Montagabend soll ausgerechnet gegen das ungeschlagene Spitzenteam Saarbrücken die Abstiegszone verlassen werden.

Rot-Weiss Essens Trainer Christoph Dabrowski will mit den Fans im Rücken Saabrücken besiegen. IMAGO/Eibner

Es ist ein Duell der Gegensätze: Auf der einen Seite steht der noch ungeschlagene Aufstiegsaspirant FC Saarbrücken, der mit einem Sieg in Essen zurück auf Platz drei springen würde. Auf der anderen befindet sich Rot-Weiss Essen: Ein Regionalliga-Aufsteiger, der von acht Partien nur eine gewann (drei Remis) - und das gegen Schlusslicht Aue.

Dieser Erfolg gelang Essen im eigenen Wohnzimmer. "Bei Flutlichtatmosphäre an der Hafenstraße" anzutreten sei etwas Besonderes, genau wie Abendspiele - "auch am Montag", erklärte RWE-Coach Christoph Dabrowski auf der Vereinswebsite. Der Trainer führte fort, dass "noch mehr Vertrauen, noch mehr Stabilität" in das Spiel kommen müsse. "Gegen Aue haben wir es mit Energie und Leidenschaft geschafft, das Stadion mitzunehmen und dementsprechend den Heimsieg geholt."

Wir haben schon gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenteams der Liga bestehen und auch jeden Gegner besiegen können. Christoph Dabrowski

Die Statistik des Gegners komme zwar "nicht von ungefähr", Saarbrücken sei "vor allem körperlich robust" und verfüge über "hohe Qualität". Ein Aber fügte Dabrowski dem an: "Wir haben schon gezeigt, dass wir auch gegen Spitzenteams der Liga bestehen und auch jeden Gegner besiegen können."

Als Beispiel dafür nannte Dabrowski Absteiger Ingolstadt. "Sie sind ebenfalls ungeschlagen zu uns angereist und wir hatten sie am Rande einer Niederlage. Die Situationen kann man durchaus vergleichen." Wenngleich jedes Team etwas anders sei; trotz des 6:0 des FCS gegen Bayreuth zuletzt lobte Dabrowski allen voran die Defensivstärke Saarbrückens.

Koschinat erwartet "einzigartige Stimmung"

Die Gäste aus dem Saarland haben genauso Respekt vor Essen, FCS-Trainer Uwe Koschinat ist sich sicher, dass RWE "nichts mit dem Abstieg zu tun haben" wird. Mit einem Dreier würde Dabrowskis Team die Abstiegszone verlassen. Für das Flutlichtspiel stehen dessen Gegenüber Koschinat Verteidiger Pius Krätschmer und Angreifer Antonio Grimaldi wieder zur Verfügung, das erklärte der Coach auf der Pressekonferenz.

Allen voran der Einsatz Grimaldis ist überraschend, gegen Bayreuth musste er verletzt ausgewechselt werden, von muskulären Problemen war die Rede. Nun soll der 31-Jährige bei der von Koschinat erwarteten "einzigartigen Stimmung" in Essen mitwirken.