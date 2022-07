Vergleich: Nissan Qashqai contra Seat Ateca

Nissan ist im populären Segment der Kompakt-SUVs mit dem Qashqai vertreten, Seat wiederum schickt den Ateca ins Rennen. Was die beiden Kontrahenten können, klärt ein Vergleich:

Jahrelang führte der Nissan Qashqai die Zulassungsliste der SUVs an und konnte (ab 2006) von der Rolle eines Crossover-Pioniers profitieren. Allerdings ist das schon einige Zeit her, nicht zuletzt, weil das Angebot im Segment der kompakten SUVs stark wuchs. Mitte vergangenen Jahres hat Nissan einen neuen Qashqai präsentiert und die Frage ist, wie sich das aktuelle Modell im Test gegen einen Kontrahenten wie den Seat Ateca schlägt.

Dritte Qashqai-Generation

In der dritten Generation tritt der rundum sacht und auf eine Länge von 4,43 Metern gewachsene Qashqai mit deutlich ausgeprägten Designlinien an. Im Innenraum bleibt das Plus aber bescheiden, obwohl der Nissan außen sechs Zentimeter länger als der Ateca und auch der Radstand etwas größer ist. Im Fond hapert es an Platz - und speziell an Kopffreiheit, vor allem, wenn das Panoramadach geordert wird. Recht feudal untergebracht fühlen sich die beiden Insassen vorn auf den beim "Tekna+" serienmäßigen Massagesitzen; etwas mehr Halt würde da aber nicht schaden. Was noch auffiel: Die Heizung reagiert manchmal zögerlich nach Erreichen der eingestellten Temperatur, soll heißen, es wurde zu warm und wir mussten sie dann von 21 auf etwa 18 Grad absenken.

Qashqai-Cockpit: Auf "Tekna+"-Level serienmäßig mit Massagesitzen. Hersteller

Kommandozentrale im Ateca: Digital-analoger Bedienungsmix. Hersteller

Eher zweckmäßig erscheint das Qashqai-Cockpit mit individuell zu gestaltenden Digitalinstrumenten und Head-up-Display. Zudem hilft eine Fülle von Assistenzsystemen dem Fahrer in allen möglichen Situationen, die Helfer reichen bis zur aktiven Spur- und Tempoführung (navibasiert und streckenabhängig), zu bedienen ist das System über Tasten oder den Touchscreen.

Beim Gepäckabteil liegt der Nissan mit 436 bis 1447 Litern hinter dem Ateca (510 bis 1604 Liter). Variabel ist schon das Vorgänger-Modell des Qashqai gewesen, über den glatten Boden hinaus lässt sich das Ladeabteil wieder mit Hilfe der zwei Teile des Zwischenbodens untergliedern. Die ziemlich weit nach oben gezogene Ladekante erschwert aber das Hineinwuchten von Sprudelkästen und ähnlich schweren Gegenständen.

Turbobenziner und Automatik

Beiden Kompakt-SUVs gemeinsam ist der Antrieb via Turbobenziner (beim Seat mit geringfügig größerem Hubraum), außerdem der Vorderradantrieb und die Automatik - stufenlose Xtronic beim Qashqai, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe beim Ateca.

Im Qashqai leistet der kleine, turbogeladene 1,3-Liter-Vierzylinder 116 kW/158 PS und 270 Newtonmeter Drehmoment. Auf dem Papier gibt er sich also etwas stärker als der Seat mit 110 kW/150 PS (250 Newtonmeter), was sich aber in der Praxis kaum bemerkbar macht. Daran ändert auch der Mildhybrid im Qashqai nicht viel, dessen Elektromotor als Generator Energie durch Rekuperation zurückgewinnt. Mit der im Akku zwischengespeicherten Energie kann die E-Maschine zwischen 20 und 110 km/h bis zu zwanzig Sekunden lang boosten. Der Fahrer nimmt diesen Effekt aber kaum wahr.

Bei der Topspeed gleichauf

Im Vergleich der Fahrleistungswerte ergeben sich auch kaum Vorteile gegenüber dem Ateca. Beide Modelle beschleunigen in gut neun Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, wobei der Seat die Nase leicht vorn hat, genauso wie beim Zwischenspurt zum Beispiel von 60 auf 100 km/h. In der Höchstgeschwindigkeit herrscht ebenso nahezu Gleichstand bei 199 (Qashqai) beziehungsweise 202 km/h (Ateca).

Elektrische Unterstützung: Der Qashqai arbeitet mit einem Mildhybridsystem. Hersteller

Gelöst haben die Nissan-Techniker die Nachteile mancher stufenloser Getriebe, wie den sogenannten "Gummibandeffekt": Die Automatik ist vorzüglich abgestimmt, die sieben programmierten Übersetzungen lassen sich zudem mittels der Lenkradpaddel wählen.

Kultiviert und eifrig gibt sich im Ateca der turbogetriebene 1,5-Liter-Vierzylinder, der aus dem Baukastensystem des VW-Konzerns stammt. Das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) schaltet geschmeidig und immer passend. Überraschung: Der Seat verbraucht trotz des größeren Hubraums und der besseren Fahrleistungen weniger als der Rivale im Test. In der Praxis waren es im Durchschnitt knapp sieben Liter auf der Distanz, rund 0,3 l/100 km weniger als der Qashqai, der auch das etwas höhere Leergewicht (siehe Daten) aufweist. Was dabei auch mitspielt: Der Seat-Motor kann bei zurückhaltendem Gaspedaldruck Zylinder Nummer zwei und drei abschalten.

Fahrkomfort: Vorteil Ateca

Zum Fahrverhalten: Der Ateca gefällt durch seine gelungene Mischung aus Komfort, Handlichkeit und Agilität. Nahezu vorbildlich macht er seine Sache mit den Adaptivdämpfern für 980 Euro Aufpreis, die dann auch Nachteile der 19-Zoll-Räder (930 Euro) wegstecken. Jedenfalls können ihm dann selbst gröbere Fahrbahnverwerfungen trotz der straffen Fahrwerksabstimmung wenig anhaben. Federung und Dämpfung wirken bei ihm insgesamt besser als beim Qashqai, dessen 20-Zöller den Komfort auf kurzen Unebenheiten einschränken.

Anders sparen: Der Ateca besitzt zwar keine Mildhybridtechnik, dafür aber eine Zylinderabschaltung. Hersteller

Lobenswert ist beim Seat nicht zuletzt die präzise Lenkung, die für eine gehörige Portion Fahrspaß in Kurven sorgt, in denen der Ateca lange neutral bleibt, bis das ESP spät eingreift. Sportiv-souverän und sicher halt! Nissan peilt eher eine Art Mittelweg an. Vermutlich erwartet das Gros der Klientel unter dem Strich weder eine zu weiche noch eine zu straffe Abstimmung. Besonders sportlich will der Qashqai wohl gar nicht auftreten, obwohl die verzögerungsstarken Bremsen das Zeug dazu hätten. Darüber hinaus hat er gegenüber dem Ateca die Armada von serienmäßigen Fahrerassistenten voraus.

Progressiv oder konservativ?

An der Bedienung scheiden sich derzeit die Geister: Manchen Kunden sind Digitalinstrumente und Touchscreens mit vielen Untermenüs zu progressiv, soll heißen, sie betätigen lieber Tasten und Schalter. Der VW-Konzern hat in der Digitalisierung vor allem beim Golf VIII einen Sprung nach vorn gemacht und verunsicherte wohl einige treue Fans der Marke. Im Seat Ateca findet sich ein Bedienungs-Mix: Einfach zu regeln sind Lüftung, Heizung und Klimaanlage, nicht jedoch das Infotainment.

Zu den Listenpreisen: Auf den ersten Blick ziemlich teuer erscheint der Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild-Hybrid mit 45.470 Euro in der gefahrenen Version "Tekna+". Berücksichtigt man aber die umfangreiche Ausstattung, relativiert sich der Preis. Den Preis des Ateca 1.5 TSI ACT "FR" gibt Seat mit 35.260 Euro an.

Ingo Reuss

Datenblatt:

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild-Hybrid Xtronic: Hubraum 1332 ccm, Zylinder 4, Leistung 116 kW/158 PS bei 5500/min, max. Drehmoment 270 Nm bei 1800 - 3750/min, stufenloses Xtronic-Automatikgetriebe, Spitze 199 km/h, 0 - 100 km/h in 9,2 sec, Verbrauch Norm 6,4 - 6,2 l/100 km, Länge 4,43 m, Breite 1,84 ohne, 2,08 m mit Außenspiegeln, Höhe 1,63 m, Gepäckabteil 436 - 1447 l, Leergewicht 1468 - 1586 kg, Zuladung 399 - 517 kg, Anhängelast gebremst 1800 kg, ungebremst 725 kg, Preis ab 36.480 Euro, Version "Tekna+" ab 45.470 Euro.

Seat Ateca 1.5 TSI ACT 7-Gang-DSG: Hubraum 1498 ccm, Zylinder 4, Leistung 110 kW/150 PS bei 5000 - 6000/min, Drehmoment 250 Nm bei 1500 - 4000/min, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Spitze 202 km/h, 0 - 100 km/h in 9,0 sec, Verbrauch Norm 5,7 l/100 km, Länge 4,38 m, Breite 1,84 m ohne, 2,08 m mit Außenspiegeln, Höhe 1,60 m, Gepäckabteil 510 - 1604 l, Leergewicht 1418 kg, Zuladung 597 kg, Anhängelast gebremst 1600 kg, ungebremst 700 kg, Preis ab 32.960 Euro, Version "FR" ab 35.260 Euro.