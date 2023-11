Vergehen im Qualifying: Russell, Gasly und Ocon starten weiter hinten

Am Freitagabend wurde im Qualifying die Startaufstellung für den Großen Preis von Brasilien ausgefahren. Im Nachgang wurde ein Trio jedoch strafversetzt.

Mercedes-Pilot George Russell wird in der Startaufstellung des Großen Preises von Sao Paulo um zwei Plätze nach hinten strafversetzt. Der 25 Jahre alte Vorjahressieger wird das Rennen am Sonntag (18 Uhr) auf dem Kurs in Interlagos daher von Rang acht beginnen. In der Qualifikation bereits am Freitag - am Samstag steht der letzte Sprint in diesem Jahr auf dem Programm - hatte Russell den sechsten Platz belegt. Die Strafe bekam er, weil er den französischen Alpine-Piloten Pierre Gasly in der K.-o.-Ausscheidung in der Boxengasse behindert hatte.

Allerdings wurde auch gegen Gasly und dessen Landsmann sowie Teamkollegen Esteban Ocon für das gleiche Vergehen eine Strafe von zwei Plätzen nach hinten verhängt. Gasly rückt von Startposition 13 auf 15, Ocon von 12 auf 14.

Verstappen Schnellster vor dem Gewitter

Die Pole Position für das Rennen am Sonntag sicherte sich Weltmeister Max Verstappen. Der letzte Teil der Qualifikation wurde jedoch vorzeitig abgebrochen, weil eine Gewitterfront über die Strecke hineinbrach. Zu diesem Zeitpunkt hatte Verstappen die schnellste Zeit gesetzt, knapp vor Charles Leclerc im Ferrari und Lance Stroll im Aston Martin. Im ersten und einzigen Training an diesem Wochenende war es noch Ferrari, das den Ton angab. Carlos Sainz schaffte es in der Quali für das Hauptrennen aber nur auf Platz acht, durch Russells Strafe aber auf Rang sieben.

Am Samstag steht in Interlagos das Sprintrennen an. Der Shootout dafür erfolgt um 15 Uhr, der Sprint startet um 19.30 Uhr.