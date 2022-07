Vergebliche Dresdner Aufholjagd: 1860 siegt - Heftige Abreibung für Essen

Das Duell der zwei Aufstiegsfavoriten Dresden und 1860 gleich am 1. Spieltag war ein Spektakel, die Löwen retteten den Sieg über die Zeit. Für Neuling Essen gab es im Aufsteigerduell mit Elversberg eine heftige Abreibung. Mannheim und Saarbrücken kamen spät zum Auftakterfolg.

Dresden am Boden, 1860 jubelt: Die Löwen gewinnen das Spektakel bei Dynamo. picture alliance/dpa

Im Blickpunkt stand am Samstag das Duell der beiden Aufstiegsfavoriten Dresden und 1860 München - mit dem besseren Ende für die Gäste, die beim 4:3 die Punkte aus Sachsen entführten. "Das Ziel ist der Aufstieg", hatte 1860-Coach Michael Köllner erklärt, mit dem Erfolg bei Dynamo hat sein Team ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Die Löwen profitierten dabei früh von einem Eigentor Ehlers, Rieder legte noch in der ersten Halbzeit nach. Die Elf des neuen Trainers Markus Anfang hatte mehr vom Spiel und auch ihre Chancen, doch Rückkehrer Kutschke und Co. wollten zunächst einfach nicht richtig zünden. Torschützenkönig Bär erhöhte nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack auf 4:1, doch die SGD zeigte Moral. Die Tore der Ex-Nürnberger Schäffler und Borkowski reichten aber nicht mehr für einen Punkt.

Während Dresden einen Fehlstart hinlegte, kam mit Ingolstadt ein weiterer Absteiger besser aus den Startlöchern. Die ebenfalls runderneuerten Schanzer bezwangen Liga-Neuling Bayreuth. Schmidt drückte den Ball früh ins Tor der Bayreuther - und der Treffer reichte in einem umkämpften Spiel, das Ingolstadt in Unterzahl beendete (Preißinger sah Rot, 89.).

Neben Bayreuth hatte sich auch Rot-Weiss Essen das erste Drittligaspiel ganz anders vorgestellt. RWE bekam im Aufsteiger-Duell mit der SV Elversberg eine richtige Abreibung. Zweimal Koffi, zweimal Schnellbacher - schon nach 26 Minuten lag das Team von der Hafenstraße 1:4 zurück. Am Ende stand ein 1:5 auf der Anzeigetafel.

Für den dritten Neuling VfB Oldenburg reichte es im ersten Spiel im Profifußball seit 25 Jahren gegen den SV Meppen durch den Ausgleichstreffer vom kurz zuvor eingewechselten Neuzugang Starke beim 1:1 zum ersten Zähler.

Mannheim und Saarbrücken jubeln spät

Der SV Waldhof Mannheim unterstrich gegen Viktoria Köln seine Ambitionen - wenn auch spät. Gohlke (86.) und Kother (90.+2) sorgten noch für den verdienten Dreier. Den hat mit Saarbrücken auch ein anderer Aufstiegsaspirant eingefahren - noch später als Mannheim. Die Saarländer bejubelten in der Nachspielzeit gegen den SC Verl ein Elfmetertor von Routinier Grimaldi.