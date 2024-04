Vergebliche Bemühungen der Löwen: Lakenmacher zieht es nach Darmstadt

Am vergangenen Wochenende war er die tragische Figur bei 1860 München, am Donnerstag steht Fynn Lakenmacher wieder im Blickpunkt. Der Mittelstürmer verlässt die Löwen Richtung Darmstadt, wie beide Vereine mitteilten.

Beim Spiel des TSV bei Aufstiegsaspirant SSV Jahn Regensburg ließ Fynn Lakenmacher zwei Hochkaräter liegen, die Sechziger mussten sich daher am Ende mit einem 1:1 begnügen. Lakenmacher blieb bei vier Toren und zwei Vorlagen in seiner Saisonbilanz stehen, hatte aber dennoch das Interesse des SV Darmstadt 98 auf sich gezogen. Dort wird der Angreifer nächste Saison spielen.

Der 23-Jährige, der für die Löwen und den TSV Havelse über 100 Drittligaspiele absolviert und dabei 17 Tore erzielt hat, hat beim designierten Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Der Vertrag bei 1860 läuft im Sommer aus, Lakenmacher wechselt ablösefrei.

Fynn ist hungrig und bereit, sich auf dem nächsten Level zu beweisen. Paul Fernie

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Fynn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt", erklärte Geschäftsführer Dr. Christian Werner die vergeblichen Versuche, den Angreifer bei den Sechzigern zu halten. "Dass sich Fynn für das Angebot aus Darmstadt entschieden hat, bedauern wir. Dennoch ist ein Wechsel eines Spielers in eine höhere Liga auch eine Auszeichnung für die Arbeit beim TSV 1860 München."

Für Lakenmacher ist der Wechsel nach Darmstadt "ein Aufstieg und eine neue Herausforderung". Den Sprung, auf jeden Fall eine Liga höher, trauen die Verantwortlichen der Lilien dem Stürmer zu. "Fynn ist vom Spielstil eine robuste 'Nummer neun', die den Körperkontakt sucht und zudem Bälle festmachen kann", begründete der neue Sportliche Leiter Paul Fernie die Verpflichtung. "Er zeigt auch Variabilität mit cleveren Bewegungen hinter die Kette - eine Komponente, die auch für unser Spiel wichtig sein wird. Fynn ist hungrig und bereit, sich auf dem nächsten Level zu beweisen, und wir haben genau das richtige Umfeld für ihn, um sich bestmöglich zu entfalten."

Aufgeräumt und wissbegierig

Trainer Torsten Lieberknecht freut sich auf einen "hart arbeitenden, physisch sehr präsenten und entwicklungsfähigen Stürmer. In den persönlichen Gesprächen hat er zudem einen total aufgeräumten und wissbegierigen Eindruck gemacht. Wir hoffen, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt und dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht."