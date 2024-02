Vergangenheit unter Thorup: Pep Biel vor Wechsel nach Augsburg

Mit Pep Biel (27) wird der FC Augsburg wohl noch einen Neuzugang verpflichten. Der Spanier kennt Trainer Jess Thorup bereits.

Genau eine Woche ist es her, da hatte Jess Thorup "ein gutes Gefühl" mit Blick auf seinen damaligen Kader. "Mal sehen, was noch passiert, aber für mich ist es erstmal fertig." Durch das kleine Hintertürchen, das der Trainer des FC Augsburg mit "mal sehen" aufließ, wird nun wohl ein ihm bestens bekannter Akteur treten.

Mit Pep Biel will der Bundesliga-13. kurz vor knapp ein zweites Mal zuschlagen auf dem Winter-Transfermarkt. Der 27-jährige Spanier soll auf Leihbasis mit Kaufoption vom griechischen Traditionsverein Olympiakos Piräus kommen, der Pep Biel vor anderthalb Jahren für satte sechs Millionen Euro aus Kopenhagen verpflichtet hatte.

In der dänischen Hauptstadt hatte er damals zwei Jahre lang zusammen mit Thorup gearbeitet, kam für den FCK in drei Spielzeiten auf 32 Tore und 28 Vorlagen in 128 Pflichtspielen. In der aktuellen Saison lief der auf Mallorca geborene Flügelspieler 13-mal in der Liga (ein Tor, drei Vorlagen), viermal in der Europa-League-Qualifikation (ein Tor, eine Vorlage) sowie dreimal in der Gruppenphase der Europa League auf, zumeist jedoch als Einwechselspieler.

Konkurrenz für Vargas

In Augsburg würde Biel Thorups Optionen in der Offensive erweitern. Im aktuellen 4-4-2-System mit enger Raute sind die klassischen Flügelpositionen zwar nicht vertreten, Pep Biel kann jedoch auch auf der Zehn agieren und somit den Druck auf Ruben Vargas erhöhen, der zuletzt hinter Ermedin Demirovic und Phillip Tietz agiert hatte.

Vor ihm hatte der FCA bereits Kristijan Jakic mit Kaufoption von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll mehr Kopfballstärke ins Spiel bringen, zuletzt durfte er nach einem Joker-Einsatz in Gladbach (2:1) gegen Bayern (2:3) bereits von Beginn an ran.