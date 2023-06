Vergabe der Binde? Stiller-Humor: "Ich bleibe auf jeden Fall"

Die Anspannung steigt bei der deutschen U 21, die am Donnerstag im georgischen Kutaissi gegen Israel in die EM startet. Am Mittwoch entscheidet sich die Kapitänsfrage - Hoffenheims Angelo Stiller hätte Lust.

Von der U-21-EM aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Es regnet wie aus Kübeln. In Batumi am Schwarzen Meer war Land unter angesagt am Dienstagmorgen, als Trainer Antonio Di Salvo seine Mannschaft zur ersten und vor der Abreise am Mittwoch nach Kutaissi letzten Trainingseinheit bat. Viel zu machen war da nicht auf dem überschwemmten Trainingsplatz, auf dem der Ball nicht wirklich rollen wollte. Also beließ es der Coach nach einigen Minuten beim Einüben von Standardsituationen.

Nach der guten Woche im Trainingslager in Südtirol sollte diese leichte Planverschiebung kein Problem sein für die deutsche Mannschaft, die zwar von Verletzungssorgen geplagt ist, aber dennoch mit einer breiten Brust in das so wichtige Auftaktspiel am Donnerstag gegen Israel geht.

Jeder läuft, jeder will, in beide Richtungen. Wir haben Selbstvertrauen. Angelo Stiller

Mittelfeldmann Angelo Stiller spricht von einer positiven Anspannung. "Wir wollen erfolgreich ins Turnier starten, wissen, was unsere Stärken sind." Nämlich? "Jeder läuft, jeder will, in beide Richtungen. Wir haben Selbstvertrauen."

Wer die Mannschaft in Georgien in Abwesenheit des verletzten Spielführers Jonathan Burkardt (Mainz) als Kapitän auf den Platz führen wird, entscheidet sich derweil am Mittwoch. Dann bestimmt Trainer Di Salvo seinen sichtbaren Anführer. Stiller, der schon dreimal als U-21-Kapitän auflief, gilt neben dem Favoriten Yannik Keitel (Freiburg) und Yann Aurel Bisseck (Aarhus) als aussichtsreicher Kandidat.

Stiller-Humor: "Ich bleibe auf jeden Fall hier"

Losgelöst von der Binde betont der Hoffenheimer: "Ich will Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Platz vorangehen." Und keinesfalls in Thibaut-Courtois-Manier für schlechte Stimmung sorgen, sollte jemand anders das Amt bekleiden. "Ich", sagt Stiller lachend, "bleibe auf jeden Fall."

Schließlich will er das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen. In der Rückrunde kam er bei der TSG nur noch achtmal zum Einsatz, stand nur noch dreimal in der Startelf. "Mit meiner Einsatzzeit war ich gar nicht zufrieden", sagt Stiller im Rückblick auf die Saison deutlich, will jetzt aber mit positiver Ausstrahlung vorangehen: "Jetzt zählt nur die EM. Der Trainer hat mir trotzdem immer ein positives Gefühl gegeben, dass er mir vertraut und an mich glaubt. Das will ich ihm jetzt zurückgeben."

Egal ob mit Binde oder ohne.