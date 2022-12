Verfolgung: Simon trumpft auf - Herrmann-Wick wird Fünfte

Denise Herrmann-Wick war nach ihrem Sieg im Sprint in Hochfilzen mit einem komfortablen Vorsprung in die Verfolgung über 10 Kilometer gegangen - beim Sieg der Französin Julia Simon reichte es am Ende zu Platz 5.

Landete nach drei Schießfehlern auf Platz 5: Denise Herrmann-Wick. IMAGO/Eibner Europa