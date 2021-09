Verfolgerfeld: Nur Erlensee kann gewinnen - SG Barockstadt siegt mit Mühe

Um die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird es an der Tabellenspitze immer einsamer. Nur der 1. FC 06 Erlensee konnte an diesem 9. Spieltag Schritt halten. Der Rest der Liga ist mittlerweile weit abgeschlagen.

Hessenliga A Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Achtes Spiel, achter Sieg: Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ließ sich auch am 9. Spieltag nichts zu Schulden kommen. Dennoch hatte der souveräne Tabellenführer im Derby bei Kellerkind SV 1910 Neuhaus so seine Mühen - unter anderem weil sich die Elf von Sedat Gören durch eigene Fehler immer wieder selbst das Leben schwer machte. Die Gastgeber wussten jedoch nur ein Angebot zu nutzen. Sechs Minuten vor der Halbzeit glich Diakiese zum zwischenzeitlichen 1:1 nach Rummels (20.) Führung aus. Der letztlich entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand aus Gästesicht gelang Schaaf kurz nach der Pause.

Hinter dem Spitzenreiter patzten mit Ausnahme des 1. FC 06 Erlensee, der feierte dank Vincent Koehler einen 1:0-Erfolg bei Schlusslicht Steinbach, die Verfolger reihenweise. Der KSV Baunatal verlor sein Heimspiel gegen Buchonia Flieden, nachdem die Gastgeber in einer hektischen Schlussphase zunächst durch Schmeers (87.) Elfmeter zum 1:1-Ausgleich kamen. Götze (88.), der auch bereits im ersten Durchgang die frühe Führung für die Gäste erzielte, und Schaub (89.) zerstörten aber binnen weniger Sekunden die Hoffnungen der Heimelf auf einen Punkt. Über eben diesen einen Punkt durfte sich immerhin Eintracht Stadtallendorf noch freuen. Denn der drittplatzierte TSV lag bis zur 90.+5 gegen Bayern Alzenau 0:1 hinten (18., Grünewald), ehe der eingewechselte Lindenthal doch noch stach. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Gast nur noch acht Mann auf dem Feld, nachdem Luca Bergmann nach einer missglückten Abwehraktion schon im ersten Durchgang glatt Rot sah und ihm kurz vor dem Spielende noch zwei Teamkollegen - unter anderem Star-Neuzugang Jose Holebas - mit Gelb-Rot folgten. Alles in allem ein glücklicher Zähler für Stadtallendorf, das im Duell der Regionalliga-Absteiger trotz langer Überzahl über weite Strecken zu schleppend agierte.

Weiter hinten in der Tabelle verpasste der FC Hanau 93 beim FSV Fernwald wichtige drei Punkte, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Einerseits standen sich die Hanauer dabei selbst im Weg, andererseits lässt sich auf der gezeigten Leistung aufbauen. Denn der FCH bewies Moral. Zunächst egalisierten die Gäste einen frühen Solak-Rückstand (14.) durch Kara (27.), der den Ball volley am zweiten Pfosten in die Maschen drosch. Im zweiten Durchgang gingen sie dann trotz zweifacher Unterzahl durch Bejics (68.) Kopfballtreffer in Führung. Jedoch hielt die Freude nur kurz. Vier Minuten später glich Richter ebenfalls per Kopf zum 2:2-Endstand aus. Knackpunkt für die Hanauer waren jedoch die Minuten vor der Pause. Zunächst sah Keeper Brao (44.) die Rote Karte wegen eines Handspiels, nachdem ihm der Ball beim Klärungsversuch vom Fuß an die Hand sprang. Daraufhin hatte Spielertrainer Ljubicic seine Nerven nicht unter Kontrolle und musste wegen Meckerns wenige Sekunden später mit der Ampelkarte ebenfalls vom Feld.