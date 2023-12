Verfolgerduelle der Handball Bundesliga Frauen im Free-TV

Während die Handball-WM in ihre finale Phase eintritt, werfen die nächsten Spieltage in der Handball Bundesliga Frauen bereits ihre Schatten voraus. Auch im neuen Jahr können Fans des Frauen-Handballs auf Partien im Free-TV setzen.

Mit dem Ende der WM-Pause in Sicht steht die Handball Bundesliga Frauen bereits wieder in den Startlöchern. In der letzten Woche des Jahres gibt es mit einem Doppelspieltag gleich wieder eine geballte Ladung Action in der höchsten deutschen Spielklasse. Auch im Free-TV ist die HBF direkt wieder vertreten: Eurosport zeigt am 27. Dezember die Begegnung des 9. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und der SG BBM Bietigheim. Anwurf in der Helmut-Körnig-Halle ist um 19:30 Uhr.

Im neuen Jahr dürfen Fans der Handball Bundesliga Frauen ebenfalls auf Frauenhandball der Spitzenklasse im frei empfangbaren Fernsehen bauen: Drei Verfolgerduelle werden im ersten Quartal von Eurosport übertragen.

In der ersten Free-TV-Begegnung des neuen Jahres empfängt am 13. Spieltag die TuS Metzingen den Thüringer HC zum letzten Hinrundenspiel. Am Samstag, 27. Januar 2024, kommt es in der Paul-Horn-Arena Tübingen zum Duell der beiden Teilnehmer am Haushahn Final4. Die Partie wird um 19:30 Uhr angeworfen.

Mit zwei direkten Verfolgerduellen startet die HBF im Free-TV in die Rückrunde. Am 16. Spieltag empfängt die HSG Blomberg-Lippe, die auf Tabellenplatz 4 in die WM-Pause gegangen ist, den momentan Tabellenfünften Borussia Dortmund und möchte sich für die Niederlage am 3. Spieltag revanchieren. Die Partie in der Sporthalle an der Ulmenallee startet am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr.

Zum Start des Saisonendspurts muss Dortmund wieder auswärts ran. Am 20. Spieltag geht es für die Borussinnen nach Bad Langensalza zum Spiel gegen den aktuell Tabellendritten, den Thüringer HC. Die Partie in der Salza-Halle wird am Sonntag, den 31. März, um 18:30 Uhr angeworfen.

Über die Saison verteilt werden insgesamt 15 Partien live im Free-TV bei Eurosport übertragen.