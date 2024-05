Verfolgerduell zwischen Schweinfurt und Türkgücü

Mit fünf Siegen in Folge im Gepäck reist Türkgücü am Samstag nach Schweinfurt, doch auch die Hausherren können auf einen positiven Saisonstart zurückblicken. Aktuell steht Platz sechs für die Mannschaft von Trainer Marc Reitmaier zu Buche. Wenn die Schnüdel auch gegen die formstarken Münchener punkten wollen, gilt es die starke Offensive der Gäste ruhig zu stellen.

Auch wenn der Klassenerhalt in Schweinfurt das ausgerufene Ziel bleibt, hat die Elf von Trainer Marc Reitmaier einen guten Saisonstart hingelegt. Platz sechs mit 17 Punkten, fünf Siege aus zehn Spielen, so lautet die Bilanz. Verlassen können sich die Schweinfurter dabei auf ihren Toptorjäger Severo Sturm. Neunmal hat der 24-jährige Stürmer bereits genetzt und ist damit mit Julian Kania geteilt auf Platz eins der Treffer-Liste in der Regionalliga Bayern.

Mit dem Duell gegen Türkgücü steht für den FC 05 das zweite Heimspiel in Folge an. Nur am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern München II wurden die Schweinfurter besiegt. Zuvor war man auf heimischen Platz fünf Partien am Stück ungeschlagen.

Türkgücü will "das eigene Spiel durchsetzen"

Mit zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Serie reist Türkgücü, das sich unter der Woche mit dem gebürtigen Münchner und zuletzt vereinslosen Linksverteidiger Fadhel Morou verstärkte, somit auch zum Gastspiel am Samstag als Favorit. Obwohl die Münchner nur zwei Punkte von Spitzenreiter Würzburg trennen, möchte Türkgücü-Coach Alper Kayabunar noch nicht über eine Rückkehr in die 3. Liga sprechen. Sein Blick richtet sich auf die kommenden Aufgaben.

Im Viertelfinale des bayerischen Verbandspokals empfängt die Kayabunar-Elf Mitte November Drittligist FC Ingolstadt, zuvor stehen noch etliche knifflige Ligaduelle an. Verlass ist jedoch - anders als noch in der Vorsaison - auf die treffsichere Offensive. Einzig die DJK Vilzing erzielte bislang mehr Tore (27) als Türkgücü (23). Und in der Defensive präsentieren sich die Münchner ähnlich stabil wie schon in der letzten Saison. Nur Würzburg (6) und Aubstadt (7) mussten weniger Gegentore hinnehmen als Türkgücü (10). "Generell", berichtet Kayabunar, "haben wir uns schon vor der Saison vorgenommen, unser eigenes Spiel durchzusetzen". Das funktioniert bislang recht ordentlich.

Die weiteren Begegnungen

Den Spieltag eröffnen am Freitag um 17:15 Uhr der SV Schalding-Heining im Duell mit dem TSV Buchbach. Dabei steht für die Gäste das erste Spiel unter dem neuen Cheftrainer Aleksandro Petrovic an, der für den entlassenen Alexander Käs übernahm. Um 18:30 Uhr gastiert Wacker Burghausen im zweiten Spiel unter der Leitung von Robert Berg beim Tabellenführer aus Würzburg. Eine halbe Stunde später steigen dann vier weitere Partien. Unter anderem empfangen die Bayern-Amateure den FV Illertissen und die Spielvereinigung Bayreuth hat die U 23 von Greuther Fürth zu Gast. Ebenso debütiert Bernd Maier an der Seitenlinie des FC Memmingen. Zu Gast ist die SpVgg Ansbach. Abschließend reist der TSV Aubstadt nach Augsburg und trifft dort auf die Bundesliga-Reserve.

Neben dem Verfolgerduell in Schweinfurt treffen sich am Samstag zudem Vilzing und Aschaffenburg zum Duell, außerdem sind die Club-Amateure im Einsatz, die den Aufsteiger aus Bamberg zu Gast haben.