Verfolgerduell und zwei Trainer-Debüts: Das bringt der 22. Spieltag

Mit Friedhelm Funkel (Kaiserslautern) und Merlin Polzin (Hamburger SV) feiern gleich zwei Trainer ihr Debüt am 22. Spieltag der 2. Bundesliga, der mit einem Verfolgerduell beginnt.

Der 22. Spieltag im Bundesliga-Unterhaus wird unter anderem in Berlin eröffnet. Absteiger Hertha trifft am Freitagabend auf "St. Paulis Bezwinger" Magdeburg (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). An das Hinspiel haben die Berliner keine guten Erinnerungen: Satte viermal ging Hertha in Führung und verlor dennoch mit 4:6. Revanchieren sich die Herthaner im überhaupt erst zweiten Aufeinandertreffen oder springt der Tabellenzwölfte Magdeburg mit einem Erfolg an den Berlinern (Achter) vorbei?

Das zweite Spiel am Freitagabend ist für Stefan Leitl sicherlich etwas Besonderes. Denn der aktuelle Hannover-Coach empfängt seinen Ex-Verein Fürth (war zwischen Februar 2019 und Sommer 2022 Trainer beim Kleeblatt) zum Verfolgerduell. Der Sieger der Partie würde mindestens für eine Nacht den Aufstiegsrelegationsplatz innehaben.

Ob der Gewinner gar auch zum Abschluss des Spieltags diesen Rang belegt, liegt am Hamburger SV. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Tim Walter reisen die Rothosen um Interimstrainer Merlin Polzin am Samstagvormittag zum Tabellenvorletzten Rostock (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Dass die Hamburger in der Fremde antreten, dürfte den Fans gar nicht so Unrecht sein. Denn während die bis dato letzten drei Heimspiele verloren gingen, holte der HSV aus den vergangenen drei Gastspielen neun Zähler.

Angespannt ist die Lage nicht nur in Hamburg, sondern weiterhin auch auf Schalke: Lediglich drei magere Punkte sammelten die Königsblauen in diesem Jahr - zuletzt enttäuschten sie in Kiel (0:1). Nun kommt mit Wiesbaden erneut (wie vor zwei Wochen Braunschweig) ein direkter Konkurrent in die Veltins-Arena: Die seit drei Spielen ungeschlagenen Hessen rangieren mit vier Zählern mehr nur einen Platz vor dem S04.

Mit Kiel ist auch ein weiteres Top-3-Team am Samstag gefordert. Die Störche gastieren in Paderborn, das nur fünf Zähler weniger besitzt als der kommende Gegner. In Ostwestfalen dürften für die KSV hohe Bälle ein probates Mittel sein. Denn während die Kieler bislang die meisten Kopfballduelle der Liga gewannen (479), befinden sich die Ostwestfalen in dieser Statistik auf dem letzten Rang (324).

Aufeinandertreffen zweier laufstarker Teams am Samstagabend

Endet am Samstagabend Düsseldorfs Sieglos-Serie (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? Die Fortuna ist in diesem Jahr neben Schlusslicht Osnabrück der einzig verbliebene Zweitligist ohne einen Dreier in der Liga. Sollte sich dieser Trend in Karlsruhe fortsetzen, würden die Flingeraner die Aufstiegsplätze aus den Augen verlieren (aktuell fünf Punkte Rückstand auf Platz drei). Der KSC könnte im Duell zweier laufstarker Teams (nur St. Pauli spulte mehr Kilometer ab) sein Sechs-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrang vergrößern und auf einen Zähler an die Düsseldorfer heranrücken.

In allen drei Begegnungen am Sonntag ist eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller im Einsatz (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der abgeschlagene Tabellenletzte Osnabrück braucht im Gastspiel in Elversberg unbedingt Punkte. Bei diesem Unterfangen setzen die Lila-Weißen sicherlich auf ihre Zweikampfstärke - 2194 gewonnene Zweikämpfe, höchster Wert der Liga. Doch ob diese "Stärke" großartig zur Geltung kommen wird, ist fraglich, da die Elversberger in dieser Statistik ebenfalls zu den Besten gehören - 2142, dritthöchster Wert.

Im Abstiegskampf setzt Kaiserslautern auf Erfahrung und verpflichtete Friedhelm Funkel. Der 70-Jährige, der in 515 Bundesliga- und über 270 Zweitliga-Spielen als Trainer an der Seitenlinie stand, gibt sein FCK-Debüt in Nürnberg. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zwölf Ligapartien soll mit Funkel bestenfalls in Franken schon die Trendwende gelingen.

"Topspiel" zweier formstarker Teams im Millerntor-Stadion

Wie reagieren die Kiezkicker auf ihre erste Liganiederlage? Beim Blick auf die Tabelle scheint das Heimspiel gegen den Tabellen-15. Braunschweig eine machbare Aufgabe, doch der Blick trübt: Die Eintracht holte in den bisherigen vier Rückrundenspielen genauso viele Punkte wie St. Pauli (neun). Dementsprechend ist es eher ein Topspiel zwischen zwei der bislang besten Rückrundenteams (Zweiter und Dritter in der Rückrundentabelle).