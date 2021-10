Verfolgerduell in Paderborn - Werder-Coach Anfang trifft auf seinen Ex-Klub

Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli ist am 10. Spieltag in Heidenheim gefordert. Zuvor begegnen sich die beiden Verfolger Jahn Regensburg und SC Paderborn bereits im direkten Duell. Werder Bremen will auf dem jüngsten Erfolgserlebnis aufbauen und beim SV Darmstadt 98 weiter Boden gutmachen.

Rückkehr ans Böllenfalltor: Markus Anfang ist mit Werder Bremen am Sonntag in Darmstadt gefordert. imago images/Nordphoto

Paderborn oder Regensburg, der Tabellendritte oder der Zweite? Einer von beiden kann mit einem Sieg im Verfolgerduell am Freitagabend (18.30 Uhr) in Ostwestfalen zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen. Für die Paderborner gilt es dabei, die überschaubare Heimbilanz mit vier Punkten aus vier Spielen aufzupolieren. Gegen Kiel (1:2) und Schalke (0:1) ging die Kwasniok-Elf vor heimischem Publikum zuletzt zweimal leer aus. Doch auch der Jahn holte nur zwei Zähler aus den letzten drei Gastspielen.



Terrodde auf dem Weg zum alleinigen Rekordhalter

Über das direkte Duell der beiden Verfolger kann sich Schalke 04 freuen. Mit einem Sieg am Freitagabend bei Hannover 96 können die Knappen auf Rang drei klettern. Setzt Schalkes Torjäger Simon Terodde seine Serie fort und erzielt im zehnten Saisonspiel sein zwölftes Tor, entthront er ausgerechnet in Hannover 96-Klublegende Dieter Schatzschneider als Zweitliga-Rekordtorschützen. Zuletzt hatte er beim 3:0 gegen Ingolstadt mit seinem 153. Treffer mit dem ehemaligen Stürmer der "Roten" gleichgezogen. "Ich würde auch einen 2:0-Sieg ohne eigenes Tor nehmen. Am Freitag steht das Spiel im Fokus", sagte der Torjäger.



Spitzenreiter in Heidenheim gefordert

Am Samstag (13.30 Uhr) steigt dann der aktuelle Tabellenführer FC St. Pauli ins Geschehen ein, um sich je nach Ausgang des Freitagabendspiels die Spitzenposition beim 1. FC Heidenheim zurückzuerobern. "Es ist schön, dass wir uns eine Art von Respekt erarbeitet haben", sagt Rechtsverteidiger Luca Zander, versichert aber sogleich: "Es gibt niemanden bei uns, der in der Kabine rumspringt und rumtanzt, nur weil wir gerade Erster sind." Zur gleichen Zeit empfängt der Karlsruher SC Erzgebirge Aue und der FC Ingolstadt trifft auf Holstein Kiel, wo der neue Trainer Marcel Rapp sein Debüt an der Seitenlinie gibt.



Große Kulisse in Hamburg

Ein Traditionsduell steigt dann am Samstagabend (20.30 Uhr) im Volksparkstadion: Der Hamburger SV empfängt Fortuna Düsseldorf. Insgesamt 46 Aufeinandertreffen gab es in der Bundesliga, erst zwei im Unterhaus. Nach einem 2:1-Sieg der Hanseaten in der Vorsaison und einem 0:0 im Rückspiel gingen die Fortunen dabei noch leer aus. Passend zum namhaften Duell dürfte auch die Kulisse werden. Nach einer Umstellung auf 2G-Bedingungen wäre erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ein volles Stadion in Hamburg möglich. Über 30.000 der verfügbaren 57.000 Tickets sind bereits verkauft.



Bremer Trio zurück in Darmstadt

Werder Bremen reist am Sonntag (13.30 Uhr) in den Südwesten der Nation - zum SV Darmstadt 98. Ein besonderes Aufeinandertreffen für Werder-Coach Markus Anfang, der in der vergangenen Saison noch bei den Lilien an der Bande stand und "noch einen guten Kontakt zu vielen im Funktionsteam" pflegt. Ähnlich geht es Nicolai Rapp, der gemeinsam mit Anfang in den Norden gewechselt ist: "Man freut sich immer, wenn man alte Weggefährten trifft." Mit Lars Lukas Mai kehrt sogar noch ein weiterer Ex-Darmstädter in Grün-Weiß zurück an alte Wirkungsstätte. Der Bundesliga-Absteiger ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Nach zwei Siegen folgten zwei Niederlagen und jüngst ein 3:0-Erfolg in Heidenheim. Es wäre also wieder ein Dreier an der Reihe.



Zum Abschluss des Spieltags stehen zur gleichen Zeit am Sonntag noch die Partien Hansa Rostock - SV Sandhausen und Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg auf dem Programm.