Verfolgerduell in Berlin - Formstarkes Meppen prüft Primus Magdeburg

Mit dem Verfolgerduell zwischen Berlin und Osnabrück wird der 12. Spieltag der 3. Liga eröffnet. Das formstarke Meppen prüft Primus Magdeburg. Feiert der FCK den vierten Sieg in Folge und klettert weiter?

Viktoria wohl ohne Cigerci - VfL will Niederlagen-Serie beenden

Sowohl Viktoria Berlin als auch der VfL Osnabrück konnten die vergangenen drei Liga-Spiele vor der Länderspielpause nicht gewinnen. Während die Hauptstädter immerhin noch einen Punkt in München holten, ging Osnabrück sogar dreimal in Folge als Verlierer vom Platz. Um diese Serie zu beenden, ließ VfL-Coach Daniel Scherning vor dem Freitagabendspiel (19 Uhr) in Berlin nochmal verstärkt Umschaltspiel und Torabschlüsse trainieren - ob es hilft? Die Viktoria jedenfalls will (zumindest vorübergehend) auf einen Aufstiegsplatz springen, muss allerdings wahrscheinlich ohne Toptorschütze Cigerci (Fußverletzung) auskommen.

Magdeburg in Meppen - Mannheims Personalsorgen

Sich in der Spitzengruppe festsetzen ist das Ziel mehrerer Klubs, allen voran von Spitzenreiter Magdeburg. Die Elbestädter müssen am Samstag (14 Uhr) zum formstarken SV Meppen, der seit drei Spielen ungeschlagen ist und vor der Länderspielpause sogar zweimal gewinnen konnte. Mit Siegen in die Länderspielpause gingen auch Borussia Dortmund II, das Platz zwei mindestens halten will und nun der Partie in Braunschweig entgegenfiebert, und Waldhof Mannheim.

Die Kurpfälzer allerdings werden von großen Personalsorgen geplagt. Aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle waren unter der Woche nur elf Feldspieler im Training, auch Coach Patrick Glöckner musste in häuslicher Isolation bleiben. Unklar ist, ob Mannheim den Kader bis zum Spiel beim kriselnden TSV 1860 München (seit sechs Spielen ohne Sieg, wenn auch davon nur eine Niederlage) noch auffüllen kann.

Rückkehrer wecken Hoffnungen

Rückkehrer gibt es indes beim 1. FC Kaiserslautern, das nach drei Siegen in Folge durch einen Dreier gegen Freiburg II weiter in der Tabelle klettern möchte, beim 1. FC Saarbrücken (in Halle) und beim MSV Duisburg (mit Interimscoach Uwe Schubert in Zwickau). Während sich Lauterns Verteidiger-Neuzugang Hippe nach überstandener Fußverletzung dem Kader annähert, ist FCS-Defensivmann Erdmann nach zur Bewährung ausgesetzter Restsperre wieder spielberechtigt. Duisburgs Hoffnungen ruhen auf Offensivmann Bouhaddouz (zurück nach Muskelfaserriss).

Wiesbaden schielt nach oben - Krisen-Duell beim Schwarz-Debüt

Den Blick nach oben richtet der SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen treten am Sonntag (13 Uhr) bei Türkgücü München an. Je nach Ergebnissen der Konkurrenz könnte der SVWW sogar einen Aufstiegsplatz erobern. Später am Sonntag (14 Uhr) kommt es zum Krisenduell zwischen dem Vorletzten Würzburg, das mit Danny Schwarz als neuem Trainer anreist, und dem Drittletzten Viktoria Köln.

Den Spieltag beendet am Montag (19 Uhr) das Spiel zwischen dem SC Verl und Schlusslicht TSV Havelse.