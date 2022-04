Verfolger am Millerntor - Werner gegen Kiel: Das bringt der 32. Spieltag

Die Saison ist auf der Zielgerade, das Rennen um die Aufstiegsplätze geht in seine nächste Runde. Werder Bremen, Schalke 04 und der FC St. Pauli können am Freitagabend vorlegen, tags darauf sind Darmstadt 98 und der HSV im Einsatz.

Erst dreimal 1:1 und dann dieses furiose 4:1 auf Schalke: Werder Bremen ist zurück an der Tabellenspitze und hat nun die besten Karten im Aufstiegsrennen. Am Freitagabend (18.30 Uhr) treffen die Hanseaten auf Holstein Kiel, den Ex-Klub von Trainer Ole Werner. Die Störche stehen auf Rang elf und können im Saisonendspurt zumindest noch in die obere Tabellenhälfte klettern. Vor der Partie fordert Werders Rechtsverteidiger Mitchell Weiser: "Wir müssen genau das gleiche Engagement reinlegen wie gegen Schalke, um die drei Punkte zu holen."

Stolpert auch Schalke gegen Sandhausen?

Jüngst das 4:2 in Nürnberg, zuvor jeweils 1:1 gegen den HSV, Darmstadt, Bremen und St. Pauli: Gegen Teams aus dem ersten Drittel der Tabelle spielt der SV Sandhausen besonders gerne. Nun bekommen es die Kurpfälzer mit Schalke zu tun, einer Mannschaft, die, wie SVS-Trainer Alois Schwartz sagt, "einen ganz anderen Anspruch" hat. Dass seine Elf aber imstande ist, auch Teams wie Schalke in Schwierigkeiten zu bringen, das hat sie zuletzt gezeigt. Die Knappen kommen allerdings mit Wut im Bauch. "Die Reaktion der Fans nach der Niederlage gegen Bremen war Gänsehaut pur", sagt Simon Terodde, "in Sandhausen möchten wir unbedingt etwas zurückgeben."

Stoppt St. Pauli die Talfahrt gegen den Club?

Verfolgerduell am Millerntor: Nach vier Spielen ohne Sieg empfängt der FC St. Pauli den 1. FC Nürnberg. Durch die jüngste Durststrecke sind die Hamburger in der Tabelle von der Spitzenposition auf Rang vier zurückgefallen, nun haben sie es mit dem Club zu tun, der jüngst ebenfalls einen herben Rückschlag hinnehmen musste (2:4 gegen Sandhausen). FCN-Kapitän Enrico Valentini sagt aber trotz des Vier-Punkte-Rückstands auf den Relegationsplatz: "Wir wären doof, wenn wir nicht mehr dran glauben würden."

Auch in Hannover und Heidenheim rollt der Ball

Parallel zu den Spielen von Bremen, Schalke und St. Pauli rollt auch in Hannover und in Heidenheim der Ball. 96 begrüßt den Karlsruher SC, der FCH empfängt die seit zehn Pflichtspielen ungeschlagene Fortuna aus Düsseldorf.

Tim Walter (Mitte) und der HSV sind am Samstag in Ingolstadt zu Gast. picture alliance

HSV hofft - Auswärtsspiel in Ingolstadt

Am Samstag (13.30 Uhr) stehen vier Partien auf dem Programm, darunter die Duelle zwischen Dresden und Regensburg sowie Rostock und Paderborn. Parallel dazu ist der HSV beim FC Ingolstadt zu Gast und peilt den nächsten Sieg an. Mit dem 3:0 gegen Karlsruhe und dem 4:2 in Regensburg haben die Hamburger den Rückstand auf den Relegationsplatz von sieben auf drei Punkte verringert - jetzt wittern sie Morgenluft. Gegner Ingolstadt steht bereits als Absteiger fest.

Pflichtaufgabe für Darmstadt

Pflichtaufgabe für den SV Darmstadt 98: Nach dem 2:1 beim FC St. Pauli treffen die Lilien am Samstagabend (20.30 Uhr) in ihrem vorletzten Heimspiel auf Erzgebirge Aue. Die 90 Minuten am Böllenfalltor könnten den Abstieg der Veilchen besiegeln, Darmstadt hingegen will den nächsten Schritt Richtung Bundesliga gehen. Nach zuvor zwei Niederlagen haben die Hessen durch den jüngsten Sieg am Millerntor zumindest den Gang in die Relegation wieder in der eigenen Hand - nun soll Saisonsieg Nummer 17 her.