Verflixtes siebtes Spiel für die Bayern - Mainz droht Negativ-Rekord: Das bringt der 7. Spieltag

Am Freitag droht Mainz in Gladbach ein Negativ-Rekord. In Stuttgart kommt es zu einem Treffen von Torjägern, die Bayern stehen vor dem verflixten siebten Spiel: Das bringt der Spieltag ...

Am Freitag droht Mainz in Gladbach ein Negativ-Rekord, die Bayern stehen vor dem verflixten siebten Spiel: Das bringt der Spieltag ... imago images (3)

Gladbach-Mainz: Schlechtestes Heimteam trifft auf schlechteste Auswärtsmannschaft

Am Freitagabend (20.30 Uhr) wird eine Negativserie reißen: Denn mit Borussia Mönchengladbach empfängt das schlechteste Heimteam (0 Punkte, 1:6 Tore) die schlechteste Auswärtsmannschaft 1. FSV Mainz 05 (0 Punkte, 2:10 Tore). Die Gladbacher hoffen auf Angreifer Plea, bei dem nach neunmonatiger Flaute beim 3:1 in Bochum der Knoten platzte. Mainz, das bisher erst einen Punkt ergatterte, droht damit ein neuer Negativ-Rekord. Verlieren die Rheinhessen mit drei oder mehr Toren Unterschied, hätten sie den schlechtesten Start in der gesamten Bundesliga-Historie hingelegt. Seit der Saison 2013/14 kommt Eintracht Braunschweig diese zweifelhafte Ehre zu (ein Punkt, - 15 Tore nach sieben Spieltagen). Allerdings sind die 05er seit fünf Partien gegen die Fohlen ungeschlagen (3/2/0).

Dortmund freut sich auf Union - Eckengefahr in Leipzig

Ginge es rein nach der Statistik, würde der Sieger der Partie Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) bereits feststehen: Denn die Westfalen haben alle vier bisherigen Heimspiele gegen die Eisernen bei einem Torverhältnis von 13:3 für sich entschieden. Sollte es so kommen, würde Hummels einen neuen Vereinsrekord einstellen: Er wäre dann der BVB-Spieler mit den meisten Bundesligasiegen (207). Union verlor unter der Woche trotz großem Kampf in der Champions League mit 2:3 gegen Sporting Braga - es war die sechste Pflichtspielniederlage in Serie.

Bei der Partie RB Leipzig gegen den VfL Bochum herrscht Eckengefahr: Die Sachsen trafen bisher dreimal und damit gemeinsam mit dem FC Bayern und Mönchengladbach am häufigsten nach einem Eckball. Die Westfalen kassierten dagegen bereits drei Gegentore nach einer Ecke - nur Mönchengladbach musste ebenfalls bereits drei Gegentore hinnehmen. Für RB ist es zudem der Auftakt in den "Goldenen Oktober": Von den bisherigen 26 Bundesligaduellen in diesem Monat verloren sie bisher lediglich ganze drei (15/8/3).

Guirassy und Wind im direkten Duell - Schlägt Augsburg erneut vor eigenem Publikum zu?

Beim Duell des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg kommt es zu dem Duell der Torjäger Guirassy (10 Tore) und Wind (7). Beide sind auch die absoluten Unterschiedsspieler ihrer Teams: Guirassy ist als Torschütze, Vorlagen- oder letzter Passgeber an 74 Prozent aller Tore der Schwaben beteiligt, Wind sogar an 89 Prozent aller Treffer der Niedersachsen. Bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten ist die Abhängigkeit von einem Akteur so gravierend.

Zwei Gesichter zeigt bisher der FC Augsburg: Die bayerischen Schwaben sind vor eigenem Publikum noch unbesiegt (1/2/0), auswärts dagegen noch gänzlich ohne Punktgewinn. Gegen Darmstadt 98 soll die Heimserie ausgebaut werden, zumal die Fuggerstädter seit sieben Partien gegen einen Bundesligaufsteiger ungeschlagen sind. Die Lilien bauen einmal mehr auf Mehlem, der bisher an fünf von sechs Toren aus dem Spiel heraus beteiligt war - nur an Dan-Axel Zagadous Eigentor am 5. Spieltag hatte er keinen Anteil.

Heimstarke Bremer empfangen auswärtsstarke Hoffenheimer

Der SV Werder Bremen holte alle seine sechs Zähler vor eigenem Publikum - nun empfangen die Hanseaten am Samstagabend (18.30 Uhr) die TSG Hoffenheim, die als einziger Bundesligist alle drei bisherigen Gastspiele für sich entschieden hat. Sollten die Kraichgauer Sieg Nummer vier folgen lassen, hätten sie einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Beim SVW mangelt es bisher an Konstanz, Stabilität und Balance. Für mehr Halt könnte Neuzugang Keita sorgen, doch beim Guineer lassen die Verantwortlichen angesichts seiner Gesundheitshistorie noch Vorsicht walten.

Ungleiche Vorzeichen im rheinischen Derby

Vor einem Jahr steckte Bayer 04 Leverkusen im Abstiegskampf während der 1. FC Köln Richtung Europa schielte. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen komplett umgedreht: Leverkusen grüßt mit 16 Punkten von der Tabellenspitze und hat alle drei Heimspiele gewonnen (12:4 Tore). Köln wartet noch auf seinen ersten Sieg und ist mit lediglich einem Punkt Vorletzter. Dennoch sollte die Werkself gewarnt sein: Denn die Geißböcke haben die letzten beiden Auftritte auf der anderen Rheinseite für sich entschieden.

Erwischt es die Bayern wieder in Spiel sieben?

Der FC Bayern München hat seine sechs bisherigen Ligapartien ohne Niederlage überstanden - wie in den beiden vorangegangenen Saison. Dann aber erwischte es den Rekordmeister jeweils am 7. Spieltag: 2021/22 setzte es dann die erste Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (1:2), 2022/23 triumphierte der FC Augsburg mit 1:0. Die Freiburger konnten in 23 Bundesligaspielen noch nie in München gewinnen - den letzten Auftritt entschieden sie aber für sich: Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23 glückte dem SCF ein 2:1-Sieg in München.

Frankfurt-Heidenheim: Zweikampfquote ausbaufähig

Eintracht Frankfurt trifft mit dem 1. FC Heidenheim auf den 56. Gegner in der Bundesliga - nur Werder Bremen ist bisher auf alle 56 möglichen Bundesligagegner getroffen. Die Hessen weisen mit 46,3 Prozent die schlechteste Zweikampfquote aller 18 Bundesligisten auf, Heidenheim die drittschlechteste (47,1). Allerdings ist die SGE seit 13 Heimspielen (7/6/0) ungeschlagen und auch gegen Aufsteiger seit acht Partien (6/2/0) ohne Niederlage.