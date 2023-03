Verfahren gegen Infantino eingestellt: Ex-FIFA-Ethikrichter Eckert ist "fassungslos"

Kurz vor seiner Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten stellen Schweizer Sonderermittler ein Verfahren gegen Gianni Infantino ein. Der frühere Staatsanwalt und Strafrichter Hans-Joachim Eckert wirkt konsterniert. Wie ernst sind vor diesem Hintergrund weitere Ermittlungen gegen Infantino noch zu nehmen?

Gianni Infantino ist ein Mann mit Pathos. Als ihn der FIFA-Kongress im Februar 2016 erstmals zum Präsidenten kürte, da klopfte er sich mit großer Emotion aufs Herz. Die gleiche Geste wählte er bei seiner Wiederwahl 2019, als er zu "Seven Nation Army" von den "White Stripes" tatendurstig aufs Podium schritt. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wandert die Rechte des Italo-Schweizers an diesem Donnerstag wieder an die linke Brust, wenn die Delegierten des Weltverbandes in Ruandas Hauptstadt Kigali Infantino erneut im Amt bestätigen.

Dass es so kommt, gilt als gesichert. Nicht umsonst gibt es keinen Gegenkandidaten, so dass sich Infantino per Akklamation bestätigen lassen kann. Kritiker an Infantino sind rar gesät. Daran haben umstrittene Vorstöße, etwa eine WM alle zwei Jahre oder ein Verkauf des Großteils der FIFA-Rechte an ein Investorenkonsortium, nichts geändert.

Unmittelbar vor dem Kongress des Weltverbands kommen zudem beste Neuigkeiten aus seinem Heimatland. Dort haben die beiden Sonderermittler Hans Maurer und Ulrich Weder ein Ermittlungsverfahren gegen Infantino eingestellt. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. In der Sache ging es um einen Privatjet-Rückflug aus Surinam in die Schweiz. Der Vorwurf gegenüber Infantino: Er habe zu Unrecht gegen die hausinternen Reiserichtlinie verstoßen und so erhebliche Kosten verursacht. Weil die damalige Linienmaschine Verspätung hatte, buchte die mehrköpfige FIFA-Delegation einen Privatflieger.

Treffen mit Ceferin hat nicht stattgefunden

Intern ließ Infantino gegenüber dem zuständigen Compliance-Chef auf Nachfrage angeben, neben einem Meeting in Genf habe er sich auch mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in Nyon treffen müssen. Dumm nur: Der Slowene weilte damals in Armenien. Die hausinterne Ethikkommission begnügte sich anno 2020, als die Sache an die Öffentlichkeit kam, mit einer dem Vernehmen nach überschaubar tiefgründigen Prüfung und stellte ein.

Später aber ermittelten die Sonderanwälte Maurer und Weder in der Sache. In den Augen des ehemaligen FIFA-Ethikrichters Hans-Joachim Eckert hätten alleine deren Nachforschungen eine neue Untersuchung der Ethikkommission gerechtfertigt. Dazu muss man wissen: Infantino und der FIFA-Rat entfernten Eckert und dessen Partner Cornel Borbely handstreichartig aus dem Amt. Im Mai 2017 war das. Der Privatflug fand kurz zuvor statt, im April 2017. Wen aber traf Infantino dann, wenn nicht Ceferin? Das fanden Weder und Maurer heraus: Den Griechen Vasilios Skouris, ehemals Präsident des europäischen Gerichtshofs. Anstelle Eckerts setzte der FIFA-Rat Skouris an die Spitze der Ethikkommission.

Das Treffen mit dem Griechen befanden Weder und Maurer offenbar für wichtig genug, sechsstellige Kosten zu Lasten der FIFA zu verursachen. Dass zunächst falsche Angaben gemacht wurden? Geschenkt, die Diskretion sei ja auch zugunsten Skouris' geschehen, argumentierten beide gegenüber der SZ. Die zeitliche Koinzidenz: Skouris-Treff im April, Eckert-Demission im Mai? Scheint die Sonderermittler nicht zu interessieren. Auch nicht vor dem Hintergrund, dass unter Eckert gegen Infantino ermittelt wurde. Der Deutsche jedenfalls ist ob der Einstellung konsterniert. "Ich bin fassungslos!", gab der frühere Staatsanwalt und Strafrichter Eckert gegenüber dem kicker zu Protokoll.

Ist der zweite Ermittlungsstrang noch ernst zu nehmen?

Damit stellt sich die Frage: Wie ernst ist vor diesem Sachverhalt ein zweiter Ermittlungsstrang Weders und Maurers noch zu nehmen? Dabei geht es um geheime Treffen Infantinos mit dem ehemaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber, also dem einst höchsten Ermittler des Landes. Längst ist Lauber, der an der Seite der Ex-Justizministerin Loretta Lynch im Weltfußball aufräumen wollte, über diese Affäre gestolpert. Infantino ist laut Sonderermittler Weder "Mitbeschuldigter", das Verfahren laufe noch, hieß es Anfang Februar. Eine aktuelle Anfrage blieb unbeantwortet. Infantino bestritt die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.

Jüngst wartete in dem Komplex die "Neue Zürcher Zeitung" mit einer spannenden Recherche auf: Laut dem Blatt war einer der Konferenzräume, in dem sich Lauber, Infantino und andere besprochen haben sollen, verwanzt worden und zwar von Agenten, die im Auftrag Katars gehandelt haben sollen. Das Emirat bestreitet dies. Die Qataris richteten im Dezember 2022 die höchst umstrittene Winter-WM aus. Mit ihrem strahlenden Günstling Infantino auf den Rängen, dessen Weltverband nicht zuletzt mit dem Taktieren in der "One-Love-Binden-Affäre" europäische Verbände, zuvorderst den DFB, brüskierte. Nicht minder strahlen dürfte Infantino, wenn er am Donnerstag per Akklamation wiedergewählt wird. Ungeachtet der Ermittlungen in der Schweiz.