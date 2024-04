Vereinsrekord für Hakon Styrmisson

Hakon Styrmisson hat sich in die Annalen von Handball-Zweitligist Eintracht Hagen verewigt. Der isländische Linksaußen erzielte am Gründonnerstag gegen den VfL Lübeck-Schwartau insgesamt 17 Treffer. Vereinsrekord bestätigt der Blick in die Geschichtsbücher.

Hakon Styrmisson ist nun Rekordhalter bei Eintracht Hagen. IMAGO/Lobeca