Vereinsloser Kolodziejczak bei Schalke im Probetraining

Für Borussia Mönchengladbach absolvierte er ein einziges Bundesligaspiel, auf Schalke sollen weitere dazukommen. Timothee Kolodziejczak befindet sich bei S04 im Probetraining.

Als zweimaliger Europa-League-Sieger kam der inzwischen 31-Jährige in die Bundesliga. Seine Karriere hatte beim FC Sevilla Fahrt aufgenommen, die Borussia verpflichtete Kolodziejczak Anfang 2017 für 7,5 Millionen Euro. "Den Namen müssen Sie sich merken, das wird ein Transfer sein", verkündete Sportdirektor Max Eberl im Vorfeld.

Doch der Franzose konnte sich bei den Fohlen nicht durchsetzen. Sein einziges Bundesligaspiel absolvierte er kurioserweise gegen den Verein, der ihn nun womöglich verpflichtet. Am 4. März 2017 wurde er beim 4:2-Erfolg gegen Schalke in der 82. Minute eingewechselt. zudem durfte er für Gladbach einmal in der Europa League ran.

Über den mexikanischen Klub Tigres fand er schließlich in St. Etienne eine neue Heimat, 105 Ligaspiele (fünf Tore) absolvierte er für den französischen Rekordmeister. 2021/22 stieg St. Etienne in die Ligue 2 ab.

Schalke ist nach den langfristigen Ausfällen von Sepp van den Berg (schwere Bänderverletzung) und Marcin Kaminski (Operation nach Glasschnittwunde) in Zugzwang geraten. Kolodziejczak kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.