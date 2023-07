Sankoh schnürt einen Doppelpack

Während der VfB sein erstes Testspiel dank Doppeltorschütze Mo Sankoh und Gil Dias mit 3:0 gewinnt, läuft im Hintergrund die Kaderplanung weiter. Nach kicker-Informationen biegt die Verpflichtung von Freiburgs Woo-Yeong Jeong (23) auf die Zielgerade ein.

Seit Wochen werben die Stuttgarter um den Südkoreaner Woo-Yeong Jeong. Doch bisher lagen die finanziellen Interessen der beiden Klubs weit auseinander. Von zwei Millionen, die die Schwaben zu bezahlen bereit seien, bis zu geforderten vier Millionen auf Seiten der Badener ist die Rede. Dem Vernehmen nach haben sich die beiden Landesrivalen mittlerweile aufeinander zubewegt. In den kommenden Tagen, so der Wunsch aller, soll Vollzug gemeldet werden.

Eine Einigung erscheint möglich, nachdem sich die Stuttgarter, die bisher mit zwei Millionen Euro als Ablöse in die Gespräche eingestiegen sind, ihr Angebot aufgestockt haben. Von rund drei Millionen ist jetzt die Rede. Als Basisablöse.

Zum Thema So versuchen Kwon und Co. den langen Militärdienst zu umgehen

Tore bleiben lange Zeit Mangelware

Im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen eine Hohenlohe-Auswahl in Schwäbisch Hall tat sich der Bundesligist, der ohne seine Nationalspieler Wataru Endo, Hiroki Ito (beide Japan), Borna Sosa (Kroatien), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Serhou Guirassy (Guinea) und Josha Vagnoman (DFB-U-21) antrat, bei heißen Temperaturen und vor 4180 Zuschauern schwer. Man bestimmte zwar die Partie, ließ aber die nötige Konsequenz und Abschlusssicherheit vor dem Tor vermissen. Obendrein erwischte Nico Purtscher einen Sahnetag. Vor eigenem Publikum konnte sich der 22-jährige Keeper von den SF Schwäbisch Hall mehrfach gegen die Profis vom Neckar auszeichnen.

Schlimmer für den VfB noch: Fast wären die Amateure in der 44. Minute nach einem schönen Konter sogar in Führung gegangen. Doch weder Hannes Scherer (FSV Hollenbach) noch Günter Schmidt (SF Schwäbisch Hall) noch Michael Eberlein (SpVgg Satteldorf) konnten freistehend den Ball aus nächster Nähe ins VfB-Tor bugsieren. Die größte Chance der ersten Hälfte, der nach der Pause eine weitere folgen sollte. Während der VfB die Partie bestimmte, aber aus aussichtsreichen Positionen nicht traf, tauchte in der 61. Minute plötzlich Serkan Uygun (SF Schwäbisch Hall) vor Dennis Seimen auf. Doch der 17-jährige Hoffnungsträger aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB rettete gekonnt gegen den Angreifer.

Wohlgemuth zufrieden mit Testspiel unter "extremen Bedingungen"

Dass der Bundesligist am Ende doch noch als Sieger die Heimreise antreten konnte, hatte er Mohamed Sankoh und Gil Dias zu verdanken. Der Niederländer veredelte in der 77. Minute eine seiner vielen Möglichkeiten zur Führung. In der 81. legte sein portugiesischer Teamkollege zum 2:0 nach, bevor Sankoh in der 84. Minute kurz darauf zum zweiten Mal traf. "Für den ersten Auftritt war das absolut okay", sagt Fabian Wohlgemuth über den Leihrückkehrer von Vitesse Arnhem. Tiefergehend will der Sportdirektor den Angreifer nicht bewerten. Dazu sei es zu früh und die Partie unter "extremen Bedingungen und nach drei harten Trainingseinheiten" kein fairer Maßstab. "Er hat aber zumindest mal zwei Tore mehr erzielt, als die anderen."