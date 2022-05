Vereinslegende ohne Spiel: Rangers-Zeugwart Jimmy Bell stirbt völlig überraschend

Die Glasgow Rangers haben die Chance auf den größten sportlichen Coup seit 14 Jahren. Doch die Aussicht auf den Einzug ins Europa-League-Finale wird schmerzlich getrübt: Jimmy Bell ist tot.

Die Frage soll auf keinen Fall despektierlich klingen, aber sie steht auf den ersten Blick im Raum: Jimmy - wer? Jimmy Bell, der Mechaniker, Jimmy Bell, der Busfahrer. Und Jimmy Bell, oberster Zeugwart der Rangers, wenn man seinen Titel "head of kitman" wörtlich nehmen will. Aber natürlich war Jimmy Bell viel mehr als all das Genannte.

Jimmy Bell war "das schlagende Herz und die Seele unseres Vereins", wie Rangers-Kapitän James Tavernier twitterte. Den Tweet setzte der 30-Jährige am Dienstagnachmittag ab, wenige Stunden zuvor hatte Bells Herz aufgehört zu schlagen. Sein Klub hatte am Morgen bekanntgegeben, dass Bell völlig überraschend verstorben sei - im Alter von 69 Jahren. Europa-League-Halbfinale gegen Leipzig, CL-Halbfinale des FC Liverpool - all das war für die wichtigsten schottischen Sport-Portale zweitrangig, als sich die Nachricht von Bells Tod verbreitete.

Wenige Menschen gibt es im modernen Fußball, die ein solches Synonym für einen Klub sind, wie es Jimmy Bell für die Rangers war. James Tavernier

Kein Tor geschossen, keinen Titel eingefahren - und doch eine Legende

"Wenige Menschen gibt es im modernen Fußball, die ein solches Synonym für einen Klub sind, wie es Jimmy Bell für die Rangers war", drückte Tavernier seine Wertschätzung für einen Mann in 140 Zeichen aus, der nichts weniger war, als eine Vereinslegende, ohne jemals ein Tor geschossen oder als Trainer eine der bisher 55 Meisterschaften eingefahren zu haben. 1986 stieß Jimmy Bell als Angestellter eines Busunternehmens zu den Rangers und schipperte "The Gers" durch Schottland, ehe er zum Zeugwart des Vereins "aufstieg".

Und zu einem Vertrauten vieler Spielergenerationen wurde - wie auch der von Giovanni van Bronckhorst. Der aktuelle Rangers-Coach spielte drei Jahre für Glasgow (1998-2001) und erlebte Bell damals und jetzt als Trainer "als einen Freund und selbstlosen Menschen, der all das verkörperte, für was dieser Klub in seiner 150-jährigen Geschichte steht".

Aus deutscher Sicht fühlt man sich an Hermann Rieger erinnert, der 26 Jahre die Muskeln der Hamburger Profis knetete und zum "Kultmasseur der Bundesliga" avancierte. Als er im Februar 2014 verstarb, ging ein Teil des ruhmreichen HSV verloren. Ähnlich dürften sich nun die Rangers-Anhänger fühlen, schließlich erlebte Bell in seinen 36 Jahren bei den "Blaunasen" nicht nur 18 Meisterschaften, zehn Pokalsiege und den Einzug ins UEFA-Cup-Finale 2008 (2:3 gegen Zenit).

Noch vor wenigen Tagen im Jubel vereint: Rangers-Coach Giovanni van Bronckhorst und Jimmy Bell. picture alliance / Action Plus

Bell ging als amtierender Meister

Er blieb auch eine treue Seele, als der stolze Traditionsverein 2012 Insolvenz anmelden musste und in die vierte Liga zwangsversetzt wurde. 2021 endete für Bell diese sportliche Tristesse, als Trainer Steven Gerrard die Rangers zur ersten Meisterschaft nach neunjähriger Celtic-Dominanz führte. Bells plötzlicher Tod ließ ihn als amtierender Meister sterben, das 1:1 bei Celtic erlebte er am Sonntag noch hautnah mit - am Wochenende könnte sich das Titelrennen wieder zugunsten des Stadtrivalen entscheiden.

Leipzig erlebt den maximalen Kontrast

Doch erst einmal lebt die Chance auf das vierte große europäische Finale für den Gewinner des Pokalsieger-Cups von 1972 (3:2 gegen Dynamo Moskau). 2008 hatten die Rangers gegen Zenit (0:2) schon einmal die Hände nahe dran am UEFA-Pokal, gegen Leipzig wollen "The Gers" den Spieß nach dem 0:1 aus dem Hinspiel nochmal umdrehen.

Die Sachsen müssen sich also nicht nur auf das ohnehin stimmgewaltige Ibrox einstellen - seit Dienstag wissen sie, dass die Rangers alles in die Waagschale werfen werden, um die Erinnerung an Jimmy Bell mit einem sportlichen Glockenschlag zu krönen.

Für das 2009 gegründete RB Leipzig ein Kontrast der maximalen Art.