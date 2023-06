Vereinslegende Boysen zieht in den Aufsichtsrat von Kickers Offenbach ein

Hans-Jürgen Boysen ist zurück bei Kickers Offenbach. Diesmal nicht als Trainer, der 66-Jährige wird stattdessen in den Aufsichtsrat des Regionalligisten einziehen.

Hans-Jürgen Boysen weiß wie man aufsteigt, hat in seinen drei Amtszeiten als Trainer von Kickers Offenbach 1999 und 2005 zweimal den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft. Jetzt holen sich die Kickers - die vorerst die 3. Liga ins Visier nehmen - diese Expertise zurück: Boysen sitzt ab sofort im Aufsichtsrat der Hessen.

Abgerissen sei der Kontakt zwischen dem Verein und seinem früheren Erfolgstrainer zwar nie, die Idee, Boysen in den Aufsichtsrat zu holen, wurde in der "Traditionsloge" von OFC-Sponsor Achim Enders aber erst so richtig konkret. In besagter Loge treffen sich regelmäßig ehemalige Offenbacher Fußball-Größen.

OFC-Präsident Joachim Wagner freut sich über die neue sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat und sagt in einer Meldung über Boysen: "Er kennt den OFC und seine Abläufe und stellt einen unwahrscheinlichen Mehrwert für Kickers Offenbach dar. Hinzu kommt, dass er immer den OFC verfolgt hat, Fan des Vereins ist und dieses Ehrenamt vollkommen losgelöst von eigenen Interessen angeht."

Boysen bestätigt, dass er in seiner ersten Amtszeit als Trainer, ab 1997, Fan des Klubs geworden sei. "Ich bin es heute noch, weil das Motto 'einmal OFC, immer OFC' auch bei mir seine Berechtigung findet. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit, darauf wieder enger an die Vereinsfamilie zu rücken, um mit Herzblut an einer erfolgreichen Zusammenarbeit mitwirken zu dürfen."