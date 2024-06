Vereinsgründer auf der Trainerbank: Okazaki wird Basara Mainz coachen

Vor zehn Jahren gründete Shinji Okazaki während seiner Zeit beim FSV Mainz 05 den FC Basara. Pünktlich zum Jubiläum wird der Ex-Profi beim Verbandsligisten als Trainer einsteigen.

Shinji Okazaki hat nach seinem im Februar angekündigten Karriereende eine neue Aufgabe gefunden. Was sich schon länger abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Der 38-jährige Ex-Profi, der unter anderem 128-mal in der Bundesliga sowie 114-mal in der Premier League spielte und für Japan 119 Länderspiele bestritt, wird neuer Trainer beim Verbandsligisten FC Basara Mainz. Dort folgt er auf Marco Streker, der als Co-Trainer zum Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz wechselt.

Das Besondere an Okazakis Rückkehr: Er hatte 2014 während seiner Zeit als Profi bei Mainz 05 den Verein gemeinsam mit dem aktuellen Klub-Chef Takashi Yamashita gegründet. Der FC Basara setzt auf eine Mischung aus Spielern der Rhein-Main-Region und Akteuren aus Japan.

Okazaki betont in einer Meldung: "Ich freue mich, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Vereinsgründung als Trainer zurückkommen zu dürfen." Der Ex-Profi lässt auch durchblicken, dass es nicht auf Dauer bei sechstklassigem Fußball bleiben muss: "Ich werde mein Bestes geben, um mit diesem Verein, den Spielern, dem Personal und den beteiligten Personen zu wachsen und in eine höhere Liga aufzusteigen." In der abgelaufenen Saison der Verbandsliga Südwest wurde Basara, was aus dem Japanischen übersetzt "Diamanten" heißt, Dritter und hatte in der Abschlusstabelle nur zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 2.