Ole Werner bietet für den Test fünf Spieler auf, die schon beim 2:3 gegen Hoffenheim am Wochenende in der Startelf standen. Agu feiert nach langer Leidenszeit sein Comeback und rückt ebenso wie Stage, Bittencourt, Kownacki und Torwart Zetterer in die Mannschaft. Außerdem darf sich der 29-jährige Röcker, Kapitän der zweiten Mannschaft in der Bremenliga, beweisen.