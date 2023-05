"Verein ist mir ans Herz gewachsen": Hoffmann bleibt Düsseldorf erhalten

Der Kapitän bleibt an Bord: Fortuna Düsseldorf verlängert den Vertrag mit Andre Hoffmann. Damit wird der 30-Jährige mindestens sieben Jahre für den Verein aktiv sein.

Im Januar 2017 kehrte der gebürtige Essener Andre Hoffmann aus Hannover nach Nordrhein-Westfalen zurück. Es zog ihn aber nicht zurück ins Ruhrgebiet, sondern er wechselte zu Fortuna Düsseldorf. Ein Schritt, den er nicht bereut haben dürfte. Denn in den darauffolgenden etwas mehr als sechs Jahren absolvierte der inzwischen 30-Jährige 142 Pflichtspiele für die Flingeraner und stieg unter anderem 2018 in die Bundesliga auf.

Es wird aber nicht bei sechseinhalb Jahren bleiben. Denn wie die Fortuna am Dienstag bekanntgab, verlängerte Hoffmann seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag. Über die Länge machte der Verein allerdings keine Angaben. "Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Mit der Fortuna und in der Stadt Düsseldorf habe ich viel erlebt. Meine Tochter kam hier zur Welt", wird Hoffmann in der Vereinsmitteilung zitiert.

Andre ist ein anerkannter Führungsspieler. Klaus Allofs

In seiner Zeit bei der Fortuna mauserte er sich zunächst zum Abwehrchef, ehe Trainer Daniel Thioune ihn vor der aktuellen Saison zum Kapitän ernannte. "Mit Andre Hoffmann bleibt uns einer der wichtigsten Spieler in unserem Kader erhalten. Andre ist ein anerkannter Führungsspieler. Wir freuen uns, dass diese Säule unserer Mannschaft auch in Zukunft für die Fortuna auf dem Feld stehen wird", so Sportvorstand Klaus Allofs.

Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch zwei ausstehenden Partien ist der Aufstieg nur noch rechnerisch möglich. In der neuen Spielzeit will Hoffmann dann aber wieder oben angreifen und am Saisonende noch einmal den Aufstieg feiern: "Ich freue mich, nun auch in Zukunft Teil dieses Vereins zu sein, und werde täglich alles daransetzen, dass wir unser großes Ziel gemeinsam erreichen."