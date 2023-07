"Verein hat sich sehr bemüht": Hertha holt Prevljak

Nach dem Abgang von Jessic Ngankam hat Hertha BSC im Sturm nachgelegt. Die Berliner holen Smail Prevljak, der zuletzt für KAS Eupen auf Torejagd ging.

Der 28-jährige Smail Prevljak unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 - eine Ablöse war für den Offensivspieler nicht fällig, weil sein Vertrag beim belgischen Erstligisten diesen Sommer ausgelaufen war.

"Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar und wir freuen uns darauf, ihn bald in unserem blau-weißen Trikot zu sehen", sagt Sportdirektor Benjamin Weber in einer Mitteilung des Hauptstadt-Klubs. "Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat", charakterisiert Weber den Neuzugang weiter. Am besten kommen seine Qualitäten in einem 4-4-2 zum Tragen, wenn er um einen Stoßstürmer herum agiert kann.

Angebote auch aus Saudi-Arabien - "Klub hat sich sehr bemüht"

Nach kicker-Informationen lagen Prevljak auch konkrete Offerten aus Saudi-Arabien und Spanien vor, doch am Ende zog es ihn in die 2. Bundesliga. "Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Klub, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion", so der Stürmer.

Die Herthaner hatten Prevljak als Alternative für Serdar Dursun im Blick, der ehemalige Darmstädter Torjäger und aktuelle Fenerbahce-Stürmer ließ sich noch nicht aus Istanbul loseisen. Hertha hat die Personalie aber noch nicht endgültig geschlossen.

Prevljak absolvierte in den vergangenen dreieinhalb Jahren für Eupen 99 Pflichtspiele, in denen er 42 Treffer und elf Assists verbuchte. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt er 30 Ligaspiele für KAS (sechs Tore).

Anfänge bei RB Leipzig

Den Sprung in den Profibereich hatte der in Konjic geborene Bosnier 2014 bei RB Leipzig geschafft, ein Jahr zuvor hatten ihn die Leipziger für die U 19 geholt. Zudem spielte er für die österreichischen Klubs SV Mattersburg, Red Bull Salzburg und FC Liefering. Länderspielerfahrung sammelte Prevljak zudem für Bosnien-Herzegowina, stand seit 2018 in 25 Begegnungen auf dem Rasen und erzielte dabei sechs Treffer.