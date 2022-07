"Verdutzter" Forte hätte Platzverweis "niemals erwartet"

Ein Debüt zum Vergessen: Uli Forte verlor sein erstes Pflichtspiel als Trainer von Arminia Bielefeld - und flog dabei auch noch früh vom Platz. Nach dem Spiel erklärte der Coach neben seinem Vergehen auch, was ihm Schiedsrichter Michael Bacher gesagt hatte.

So hatte er sich sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie bei Arminia Bielefeld wohl nicht vorgestellt. Der Arbeitsnachweis von Uli Forte bei seinem Debüt liest sich ernüchternd: Eine verdiente 1:2-Niederlage gegen den SV Sandhausen - und ein denkwürdiger Platzverweis. Bereits nach 44 Minuten sah der neue Coach der Ostwestfalen die Rote Karte. Schiedsrichter Michael Bacher schickte ihn vom Feld, mehr als die Hälfte des Spiels musste der Italiener somit von der Tribüne verfolgen.

Uli Forte "klärt" den Ball zurück aufs Feld. Getty Images

Doch was war passiert? Beim zwischenzeitlichen Stand von 1:0 für den SVS war ein geklärter Ball Richtung Bielefelder Coaching-Zone geflogen. Forte sprang in die Luft und warf in derselben Bewegung das Leder wieder aufs Feld. Genau in dem Moment, als Sandhausen das Spiel mit einem anderen Ball beim Einwurf schnell machen wollten. Bacher zückte direkt Rot.

"Hätte ich das gewusst..."

"Ich wollte den Ball fangen, beziehungsweise den Ball blocken, und dann ist er wieder ins Spiel gesprungen", erklärte Forte nach Abpfiff seine folgenschwere Aktion bei "Sky". "Der Schiedsrichter hat mir dann gesagt, ich hätte Spielverzögerung provoziert und hat mir die Rote Karte gezeigt." Die gesamte Bielefelder Bank reagierte perplex, teilweise schockiert. "Ich war natürlich total verdutzt und hätte das nie erwartet." Hätte er "das gewusst", so der Trainer, dann "hätte ich den Ball einfach über mich springen lassen."

Laut DFB-Regelwerk traf Bacher mit der Roten Karte die richtige Entscheidung. Demnach gelte für Team-Offizielle, also auch für Trainer, bei "Verzögerung der Spielfortsetzung durch das gegnerische Team (z. B. durch Nichtfreigabe des Balls, Wegspielen des Balls)" ein schärferes Disziplinarmaß als für Spieler. Während Spieler also mit einer Verwarnung zu ahnden sind, werden Trainer für ein vergleichbares Vergehen direkt vom Feld verwiesen.

Bacher klärte Forte auf

Das habe ihm Bacher auch klargemacht, so Forte. "Wir haben uns kurz unterhalten, da hat er mir die Regel erklärt", erzählte der 48-Jährige Trainer. "Ich habe ihm auch gesagt, dass der Ball so weit oben war, dass ich gar nichts gesehen habe rundherum. Er hat mir gesagt, dass es klar Rot ist. Wenn wir Ballbesitz gehabt hätten, dann wäre es nur Gelb gewesen."

Der neue Arminen-Coach muss seine Chance auf Wiedergutmachung also erstmal verlegen müssen. Bei seinem Heimdebüt am nächsten Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte Forte wohl mit "Innenraumverbot" gesperrt fehlen.