Verdienter Topspiel-Sieg für Magdeburg - Meppen jetzt Zweiter

Magdeburg marschiert weiter vorneweg. Auch im Topspiel gegen Braunschweig gab sich der Primus keine Blöße. Meppen schob sich auf Platz zwei. 1860 München arbeitet sich nach oben.

Der 1. FC Magdeburg hat nach seiner Corona-Zwangspause das Topspiel gegen Eintracht Braunschweig hochverdient mit 2:0 für sich entschieden. Bell Bell (13.) brachte den FCM schon früh auf die Siegerstraße, Atik erhöhte in der 26. Minute. Mit nun 34 Punkten führt Magdeburg die Tabelle weiter an, acht Punkte weniger hat Braunschweig als Siebter.

Überraschungsteam SV Meppen hat den fünften Sieg in Folge eingefahren und sich auf Rang zwei geschoben. Die Emsländer waren beim 3:1 in Würzburg zunächst in Rückstand geraten (24., Kraulich), doch Faßbender (35./86.) und Tankulic (63.) drehten das Spiel.

Saarbrücken bleibt an den oberen Tabellenplätzen dran. 2:0 hieß es am Ende gegen Viktoria Berlin, nachdem erst in der Schlussphase der Knoten geplatzt war. Jänicke (79.) und Deville (85.) trafen - jeweils nach Vorarbeit von Joker Steinkötter. Berlins Cigerci sah wegen einer Tätlichkeit (90.+1) die Rote Karte.

Der 1. FC Kaiserslautern konnte dagegen nicht mitziehen, obwohl er die besseren Chancen hatte. Auswärts kamen die Roten Teufel bei Borussia Dortmund II nicht über ein 0:0 hinaus. Torlos spielte auch der SV Wehen Wiesbaden beim Heimdebüt von Trainer Markus Kauczinski gegen den SC Verl.

1860 München arbeitet sich nach einer bisher enttäuschenden Saison immer weiter nach oben, ist jetzt Neunter. Bei Schlusslicht TSV Havelse fuhren die Löwen ihren ersten Auswärtssieg der Saison ein (3:2).