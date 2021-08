Verdienter Auftakterfolg für Villingen im 08er-Duell

Am Mittwochabend starteten der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der FC 08 Villingen leicht verspätet in die neue Saison der Oberliga Baden-Württemberg. Am Ende stand ein verdienter Erfolg für die Gäste aus Villingen im 08er-Duell.

Am Mittwochabend gastierte der FC 08 Villingen am Bissinger Bruchwald zum 08er-Duell mit dem heimischen FSV 08. Die Gäste, die am Wochenende noch im DFB-Pokal gegen Zweitligist FC Schalke 04 am Ball waren, präsentierten sich von Beginn an hellwach. Acht Minuten dauerte es bis zur Villinger Führung. Boulachab wurde sehenswert freigespielt und nutzte die Gelegenheit aus spitzem Winkel - jedoch nicht unhaltbar für Bortel - zum frühen ersten Tor. Die Heimelf, die sich im ersten Durchgang über weite Strecken ebenbürtig zeigte, glich nach einem Handelfmeter, Markopoulos verwandelte sicher (23.), aus.

In Durchgang zwei kippte das Spiel jedoch in Richtung des Gästeteams, das sich immer wieder schnell und technisch sauber durch die Bissinger Reihen kombinierte. Vielleicht hätte die zweite Hälfte einen anderen Verlauf genommen, wäre der zur Pause eingewechselte Gerezgiher nicht kurz nach Wiederanpfiff am stark parierenden Hoxha im Villinger Tor gescheitert. So brachte Plavci seine Farben nach 55 Minuten per Traumtor erneut in Führung. Für die Entscheidung sorgte schließlich Chiurazzi in Minute 76. Bissingen schaffte es nicht den Ball aus der Gefahrenzone zu klären und Villingens Abwehrmann drückte den Ball aus dem Gewühl über die Linie zum verdienten 3:1-Erfolg der Gäste-Elf.

Für beide Teams geht es nun am Samstag weiter. Villingen empfängt zu Hause den 1. Göppinger SV. Der FSV 08 ist auswärts beim SV Linx nach der Auftaktniederlage gefordert.