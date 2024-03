"Verdiente Niederlage": Rückschlag für Melsungen

Schon wieder eine Auswärtsniederlage: Nach dem knappen Sieg gegen Eisenach (27:26) am Donnerstag muss sich die MT Melsungen beim SC DHfK Leipzig 27:32 (13:16) geschlagen geben. Nach dem 39:24 in Magdeburg und dem 33:31 beim TVB Stuttgart ist es auswärts die dritte Pleite in Folge.

Die MT Melsungen um Dainis Kristopans verliert auswärts zum dritten Mal in Folge. IMAGO/Beautiful Sports