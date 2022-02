"Verdiente Bühne": Bayern-Frauen empfangen PSG in der Allianz-Arena

Die Frauen des FC Bayern tragen das Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain in ungewohnter Spielstätte aus: Die Allianz Arena bietet die laut Oliver Kahn "verdiente Bühne" am 22. März.

"Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer Frauenfußball-Abteilung", sagte Vorstandschef Kahn über die Premiere. Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer bekomme, so Kahn weiter, "die Bühne, die sie verdient hat. Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden."

Normalerweise tragen die FCB-Frauen ihre Heimspiele am Bayern-Campus aus. Derzeit erlaubt die Regierung wegen der Corona-Pandemie in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena 10.000 Fans.

Vor fünf Jahren war es im Viertelfinale der Königsklasse schon einmal zum Duell der Bayern-Frauen gegen PSG gekommen (1:0, 0:4). Damals hatten 7.300 Zuschauer den knappen Hinspielerfolg im Grünwalder Stadion verfolgt.

