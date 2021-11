Verdacht bestätigt: Gouweleeuw positiv auf Corona getestet

Der FC Augsburg muss weiterhin auf Jeffrey Gouweleeuw verzichten. Der Kapitän wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Bereits beim 1:1 in Berlin am Samstag hatte Gouweleeuw gefehlt, weil im direkten familiären Umfeld ein Coronafall aufgetreten war. Aus diesem Grund hatte sich auch der Defensivspieler selbst einem PCR-Test unterzogen. Wie der FCA am Sonntagabend bekanntgab, fiel dieser positiv aus.

Gouweleeuw bleibt damit in häuslicher Quarantäne, in die er sich bereits nach dem Fall in seiner Familie begeben hatte. Vereinsangaben zufolge geht es dem Niederländer gut, er hat "bisher keine Symptome".

In der laufenden Saison kommt Gouweleeuw auf bislang zehn Einsätze und ein Tor beim 4:1 gegen Stuttgart.