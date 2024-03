Verdacht bestätigt: Bormuth erleidet im Training Kreuzbandriss

Robin Bormuth wird dem Karlsruher SC aufgrund einer Knieverletzung längere Zeit fehlen. Eingehende Untersuchungen am Mittwoch brachten traurige Gewissheit.

Schon am Dienstag hatte sich Bormuth im Training verletzt. Eine erste Untersuchung durch den Mannschaftsarzt ergab den Verdacht auf einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie - genau diese Hiobsbotschaft bestätigte sich am Mittwoch.

Die Diagnose wurde nach Sichtung der MRT-Bilder gestellt, wie der Zweitligist vermeldete. Der 28-Jährige wird "längere Zeit" fehlen, genauere Angaben machte der KSC in seiner Pressemitteilung nicht. Wahrscheinlich wird es sich aber um Monate handeln, bis Bormuth auf den Rasen zurückkehren kann.

Wer ersetzt Stammspieler Bormuth in der Abwehr?

Der in der Düsseldorfer Jugend ausgebildete Verteidiger wechselte 2020 nach Karlsruhe. Nach Abstechern nach Paderborn und Kaiserslautern ist er seit dem vergangenen Sommer zurück beim KSC. In der laufenden Saison kommt Bormuth auf 23 Einsätze in der 2. Liga, 19-mal stand er in der Startelf, viermal kam er von der Bank. Dabei kommt er auf einen kicker-Notenschnitt von 3,33.

Als Ersatz für den bisherigen Stammspieler und Partner von Marcel Franke in der Innenverteidigung kommt vermutlich Marcel Beifus in Frage. Auch Christoph Kobald, der Ende Dezember von einem Kreuzbandriss zurückkehrte, könnte eine Option sein. Winterneuzugang Nicolai Rapp kann ebenfalls in der Innenverteidigung auflaufen.