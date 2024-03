Verdacht auf Kreuzbandriss: Bormuth im Training verletzt

Robin Bormuth wird dem Karlsruher SC aufgrund einer Knieverletzung längere Zeit fehlen.

Im Training am Knie verletzt: Robin Bormuth. IMAGO/Noah Wedel

Wie der Verein am Dienstagabend bekanntgab, hat sich der Innenverteidiger im Training verletzt. Eine erste Untersuchung durch den Mannschaftsarzt ergab den Verdacht auf einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie.

Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht. Die soll eine MRT-Untersuchung am Mittwoch bringen. Sicher ist dennoch: Bormuth wird mehrere Monate ausfallen.

Der 28-Jährige spielt erst seit letztem Sommer bei den Badenern und kommt in dieser Saison auf 23 Einsätze in der 2. Liga, 19-mal stand Bormuth in der Startelf, viermal kam er von der Bank.