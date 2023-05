Manchester City will endlich die Champions League gewinnen - dafür muss aber am Mittwochabend der Finaleinzug gegen Real Madrid her. Nur wie?

Will mit ManCity ins Final: Pep Guardiola. AFP via Getty Images

Es schien, als wäre Guardiola vor dem entscheidenden Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid eines ganz besonders wichtig: Ruhe ausstrahlen. Verspürt die Mannschaft großen Druck? "Es liegt in unseren Händen, wir müssen nichts Außergewöhnliches tun." Ist Kevin De Bruyne fit? "Ja. Alles sind es." Droht sein Vermächtnis bei ManCity unvollendet zu sein, sollte es wieder nicht mit dem Titel klappen? "Meine Zeit hier wird nicht anhand der Champions League beurteilt."

Vercoacht sich Guardiola wieder? "Macht euch keine Sorgen"

Demonstrative Gelassenheit also, die angesichts der spannenden Ausgangslage aber wohl nicht jedem im Klub und dessen Umfeld vergönnt ist. Schließlich geht es für ManCity trotz aller Beteuerung des Katalanen nach zwei Final-Niederlagen eben doch um den erstmaligen Gewinn des Henkelpotts. Und so sehr die Skyblues in den vergangenen Wochen angesichts ihrer Formsteigerung überzeugten und vom Triple-Gewinn träumen dürfen - Zweifel bleiben. Da sind die Erinnerungen an das Vorjahr, als Real auf dramatische Weise im Halbfinal-Rückspiel zurückschlug. Und da ist eben auch das diesjährige Hinspiel, in dem Citys Offensivdrang ziemlich ausgebremst wurde.

Das immerhin gab auch Guardiola zu. Wie also soll seine Mannschaft am Mittwochabend besser spielen? "Ich kann es euch nicht verraten, sonst hört es Carlo", betonte er, um dann aber gleich eine Befürchtung zu entkräften - dass er sich "vercoacht". "Ich denke nicht zu viel nach. Macht euch keine Sorgen", so Guardiola. "Es wird nicht anders sein als bisher - nur etwas flüssiger und etwas besser."

Es mache sowieso keinen Sinn, jetzt noch die Herangehensweise oder gar die Taktik zu anzupassen. "Es wird sich nichts ändern, wir gehen das Spiel auf die gleiche Weise an. Wir haben hart gearbeitet, treffen uns, essen zusammen, steigen in den Bus und spielen dann dieses Spiel."