Verbruggen: Ein als Torwart getarnter Zehner

Bondscoach Ronald Koeman vertraut bei der EM im Tor auf den erst 21-jährigen Bart Verbruggen. Dieser sieht seine "zentrale Qualität" in einer Fähigkeit, die normalweise weiter vorne auf dem Feld gefordert ist.

Konstanz war auf der Torhüterposition der niederländischen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren ein Fremdwort: Bei den vergangenen drei Großereignissen, an denen die Elftal teilnahm (WM 2022 und 2014, EM 2021), standen drei unterschiedliche Stammkeeper zwischen den Pfosten - zuletzt feierte bei der WM in Katar Andries Noppert im Auftaktspiel gegen Senegal gar erst sein Länderspieldebüt.

Für einen längeren Zeitraum etablierte sich der großgewachsene Noppert aber nicht - in weniger als vier Jahren testeten die Nationaltrainer satte neun Torhüter -, sodass es auch bei der EM in Deutschland einen neuen Stammtorwart gibt: Bondscoach Ronald Koeman schenkt dem erst 21-jährigen Bart Verbruggen sein Vertrauen. Verbruggen wird der jüngste Stammkeeper einer EM seit 60 Jahren - einzig der Spanier Angel Iribar war 1964 noch etwas jünger.

"Er spürt keinen Stress oder Druck"

Dass er diese Rolle einnehmen wird, hätte er vor gut anderthalb Jahren wohl selbst nicht für möglich gehalten. Denn zum Zeitpunkt der WM in Katar war Verbruggen nur Ersatztorwart bei seinem damaligen Klub RSC Anderlecht. In der anschließenden Rückrunde verdrängte er aber Kapitän Hendrik Van Crombrugge auf die Bank.

Dabei halfen ihm besonders seine mentalen Fähigkeiten: "Er spürt keinen Stress oder Druck und ist außerdem super motiviert", erklärt Willem Weijs, ehemaliger Co-Trainer Anderlechts, im Interview mit ESPN.

Manchmal macht es mir mehr Spaß, mit dem Ball zu spielen, als den Ball zu retten. Bart Verbruggen

Den letzten Schritt zu seiner für das Alter erstaunlichen Reife war der Torwart laut Weijs schon Anfang 2021 gegangen. "Das war zu einer Zeit, als sein Vater verstarb. Diese Erfahrungen können in zwei Richtungen gehen. Es kann schlecht ausgehen oder man kann daraus Kraft schöpfen. Er ist gestärkt daraus hervorgegangen", erinnert sich der 37-Jährige.

Neben seiner mentalen Stärke beeindruckt Verbruggen vor allem mit seinen Fähigkeiten am Ball. Untypisch für einen Schlussmann bezeichnete er diese gar als seine "zentrale Qualität". "Manchmal macht es mir mehr Spaß, mit dem Ball zu spielen, als den Ball zu retten", gesteht Verbruggen.

Nur Ederson mit besserer Passquote

Er beherrscht im Aufbauspiel sowohl den flachen Pass durch die erste Presssinglinie des Gegners, als auch einen Chipball über sie hinweg. "Er spielt als Zehner von hinten. Sein Passspiel ist nicht normal", erläuterte Tuur Dierckx, ehemaliger Gegenspieler, im Vorjahr im Podcast 90 minutes.

Mit diesem Stil passt er perfekt zum spielerischen Ansatz von Brighton, das ihn folgerichtig nach nur einem halben Jahr als Anderlecht-Stammkeeper im vergangenen Sommer für rund 20 Millionen Euro verpflichtete. Obwohl Verbruggen sich in seiner Debütsaison bei den Seagulls mit Jason Steele abwechselte, konnte er nach kleinen anfänglichen Problemen mit seinen Anlagen überzeugen. Dies beweist auch die Statistik: Unter den Premier-League-Torhütern kam nur Manchester Citys Ederson auf eine bessere Passquote als das Talent (85,9 zu 85,6 Prozent).

Da ihn zusätzlich auch die "traditionellen" Torwartattribute wie beispielsweise Reaktionsschnelligkeit auszeichnen, kam die Wahl zum EM-Torhüter nicht überraschend - gerade, weil Verbruggen in den vorherigen Länderspielen wie gegen Deutschland starke Leistungen gezeigt hatte (kicker-Note 1,5).

Diese muss er nun ab Sonntag, dem Auftaktspiel gegen Polen (15 Uhr, LIVE! bei kicker), auch bei seinem ersten Großereignis bestätigen. "Dann kann es gut sein, dass er der nächste wird, auf den Oranje lange Zeit bauen kann, à la Edwin van der Sar", erklärt Frans Hoek, der ehemalige Torwarttrainer der Elftal, bei Nos. Es scheint, als hätten die Niederländer "endlich" wieder eine Langzeitlösung im Tor.