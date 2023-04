Verblasster Glanz: Warum Valencia gegen den Abstieg kämpft

Dem FC Valencia droht der erste Abstieg seit 1986. Die Fans sehen die Schuld bei Eigner Lim. Doch der Absturz begann vor dessen Einstieg. Eine Bestandsaufnahme.

Früher, so denken nicht nur viele in Valencia, war alles besser. Aber rund um das legendäre Mestalla-Stadion denken viele: Da war der FC Valencia noch keine Aktiengesellschaft, wie es das spanische Sportgesetz seit 1990 vorschreibt. Da gehörte der Klub noch fußballbegeisterten Valencianern, die ehrenamtlich arbeiteten.

Seit 2014 aber gehört der sechsmalige Meister, der zuletzt 2004 in Spanien ganz oben stand, einem milliardenschweren Geschäftsmann aus Singapur, der sich so gut wie nie im Mestalla blicken lässt. Eine Frau als Präsidentin wäre ebenfalls undenkbar gewesen. Damals. Heute hat Valencia eine First Lady, ebenfalls aus Singapur, Layhoon Chan ist eine Ökonomin und Peter Lims rechte Hand. Sie sagt: "Natürlich gibt es Probleme, aber wir laufen nicht davon." Acht Spieltage vor Schluss steht man auf einem Abstiegsrang.

Für die Fans sind Chans Aussagen reine Lippenbekenntnisse. Und Eigner Lim unterstellen die Anhänger, er wolle schnellen Gewinn machen und sich am Klub bereichern. Früher, das schwingt bei allen Protesten mit, habe es mitunter auch finanzielle Probleme gegeben, aber eben auch Titel. Klublegende Mario Kempes, vor 40 Jahren für Valencia auf Torejagd, betont: "Es war klar, dass die institutionellen Probleme nicht nur die Fans fertigmachen, sondern irgendwie auch die Spieler."

2001 und 2002 im CL-Finale, 2002 und 2004 Meister

Mittlerweile ist Valencia nicht nur im dritten Jahr in Serie nicht mehr in Europa vertreten. Pandemie und schlechte sportliche Ergebnisse starteten eine Negativspirale aus sinkenden Ticketverkäufen und Sponsorenverträgen, der Klub verlor etwa in der Saison 2019/20 laut Angaben der Liga 120 Millionen Euro bei einem Etat von 180 Millionen.

In dieser Saison steckt man seit Monaten im Abstiegskampf. Vorbei die Zeiten, als man 2000 und 2001 jeweils das Finale der Champions League erreichte und erst gegen Real Madrid und im Jahr darauf im Elfmeterschießen gegen Oliver Kahn und Bayern München verlor. Aber trotz der Niederlagen: Man war wer in Europa. Ein Jahr später, 2002, wurde man Meister, 2004 dann erneut.

Der Keeper in all den Jahren: Santiago Canizares. Auch der heutige TV-Experte gehört zu den Protestlern gegen Lim. Canizares, nun 53 Jahre alt, sagt: "Man müsste Lim das Leben zur Hölle machen, damit er seine Aktien verkauft." Lim und seine Gesellschaft Meriton, die rund 85 Prozent der Aktien halten, machen laut Canizares mit ihrer "verheerenden Geschäftsführung" den Klub kaputt. Eine Lösung hat er auch parat: "Wenn wir unseren FC Valencia wieder auf die Beine stellen wollen, brauchen wir keine Marionetten, wie Lim sie mag, sondern professionelle Leute."

Lim erhält Rückendeckung von Tebas

Einstweilen steht der Satz von Layhoon Chan: "Wir wollen nicht verkaufen, und wir haben auch noch kein seriöses Angebot erhalten." Der Wert des Klubs wird auf 300 Millionen Euro geschätzt. 2014 hatte der damals als Retter gefeierte Lim den bis dahin in valencianischen Händen befindlichen FC Valencia, der seine Spieler nicht mehr bezahlen konnte, quasi vor dem Konkurs gerettet. Er kaufte für rund 100 Millionen Euro 70 Prozent der Klubaktien und übernahm auch die Schulden, damals rund 350 Millionen Euro. Aktuell belaufen diese sich auf 375 Millionen. Bei einem Etat von 109 Millionen 2022/23. Chan sagt: "Peter Lim investiert in dieser Saison 35 Millionen Euro." Über Kapitalerhöhungen schoss er bis dato 135 Millionen in den FC Valencia. Dazu kommen aber auch Kredite an den Klub, die mit Spielerverkäufen getilgt werden müssen - und Lim in der Öffentlichkeit schlecht aussehen lassen. Dass er mit dem geschäftstüchtigen Spielerberater Jorge Mendes Geschäfte macht, hilft da nicht weiter.

Javier Tebas, der Präsident von La Liga und Herr über das Financial Fair Play, sieht Lim mit anderen Augen: "Lim trifft die richtigen Entscheidungen. Die wirtschaftliche Situation ist nicht perfekt, aber Valencia erfüllt unsere wirtschaftlichen Auflagen." Im Gegensatz etwa zum FC Barcelona gibt Lim nicht mehr Geld aus, als er darf. Und auch keins, das er nicht hat. Zwar wird das Privatvermögen des Großinvestors auf rund 2,4 Milliarden Euro geschätzt. Aber die darf er aus Gründen des Financial Fair Play dem Klub nicht schenken, selbst wenn er wollte. Tebas: "Als Lim kam, haben ihn die Leute als Retter bejubelt. Man muss doch nur den FC Sevilla anschauen, die haben jetzt auch ihre Probleme - ohne Lim."

Viele Trainer, noch mehr Proteste

Fakt ist allerdings auch, dass Lims sportlicher Geschäftskurs einer Achterbahnfahrt gleicht. Nach Gennaro Gattuso und Interimscoach Voro sitzt seit Februar Ruben Baraja auf der Bank. Trainer geben sich unter Lim die Klinke in die Hand. Nun also Baraja. Der Ex-Profi, der als Coach nur Zweitligaerfahrung hatte, wollte gerne zurück ins Mestalla. Bei den letzten großen Erfolgen, den erwähnten Meisterschaften sowie dem UEFA-Pokal-Sieg 2004 im Endspiel gegen Marseille, war der nun 47-Jährige einer der Führungsspieler.

Die Leute sind dennoch frustriert. Vor Wochen erst ging die Vereinigung "Agrupacio de Penyes Valencianistes" mit ihren 350 angeschlossenen Fanklubs und 25 000 organisierten Anhängern von der Fahne. Das Statement liest sich wie eine Drohung: "Wir kündigen auf ewig alle Beziehungen zu Meriton und Peter Lim und fordern den sofortigen Verkauf aller Aktien." Man werde "jeden zivilen Protest gegen Lim unterstützen und anführen". Die Vereinigung "Libertad VCF" will Lim sogar enteignen und hat dafür einen Antrag bei der Landesregierung gestellt, den Verein zum "schützenswerten Kulturgut" zu erklären. Der Stadtrat unterstützte zuletzt über alle Parteigrenzen hinweg einstimmig den Antrag, in 12 bis 18 Monaten ist mit einer Entscheidung zu rechnen. Noch blockt Landesvater Ximo Puig, Lim habe den Klub bis dato immerhin nicht sterben lassen. Die Proteste dürften also weitergehen.

Denn es ist nun mal so: Seit dem bis heute einzigen Abstieg des Klubs 1986 stand dem Verein sportlich das Wasser nicht mehr derart bis zum Hals wie aktuell. Der letzte größere Erfolg, der Pokalsieg 2019 im Endspiel gegen den FC Barcelona, scheint ewig her zu sein.

Dabei sind die nackten Zahlen sportlich gar nicht so schlecht für einen Klub mit Valencias wirtschaftlichen Grenzen. In der Saison 2019/20 schaffte es das Team unter Coach Albert Celades immerhin noch ins Achtelfinale der Champions League, wo gegen Ata lanta Bergamo Schluss war. Und unter José Bordalas erreichte man 2022 das Pokalfinale, verlor aber gegen Real Betis im Elfmeterschießen.

Das Stadion, das einfach nicht fertig wird

Hoch hinaus aber woll(t)en sie in Valencia dennoch immer - es passt auch bestens zu den steilen Rängen des Mestalla-Stadions. Dass die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Größenwahn fließend sein kann, beweist auch die Farce um den Bau des "Neuen Mestalla". 2009, auch das noch vor der Ära Lim also, wurde das 2007 begonnene Projekt fallen gelassen, weil es bei einem damaligen Schuldenstand von rund 550 Millionen Euro und der anhaltenden Weltfinanzkrise an Geld zum Weiterbauen fehlte. Dabei sollte das laut Klub "beste Stadion Europas" ein Fünf-Sterne-Tempel und bis 2010 fertig werden. Was es bis heute nicht ist - obwohl die Zuschauerkapazität sukzessive von ursprünglich 75.000 Plätzen auf aktuell geplante 43.000 reduziert wurde, allein schon um das Budget zu entlasten.

Die Realität: Das Gerippe des Rohbaus verschandelt als "Denkmal" der letzten spanischen Immobilienblase seit 15 Jahren das Stadtbild, auch weil der ursprünglich geplante Verkauf des alten Mestalla-Grundstücks für 150 Millionen Euro an Immobilienunternehmen scheiterte. Der ursprünglich für 2022 geplante Abriss des alten, im Innenbereich bisweilen bedrohlich finster aussehenden Mestalla wurde derweil auf unbestimmte Zeit verschoben. Wohin man also schaut: Pleiten, Pech und Pannen. Was die Fans natürlich ebenfalls nur Eigner Lim ankreiden, der einst in der Tat angetreten war, das Projekt bis 2019, zur Hundertjahrfeier des Klubs, zu vollenden. Was er nicht tat. Und nicht tut, selbst nachdem die spanische Liga dem Verein 80 Millionen Euro für Infrastrukturmaßnahmen vermittelte.

Stattdessen streiten sich Stadt- und Landespolitiker mit Lim und Chan um Finanzierung, Lizenzen und Bebauungspläne. Valencias Vizebürgermeisterin Sandra Gomez sagte zwischenzeitlich: "Meriton generiert Konflikte um jeden Preis." Bürgermeister Joan Ribo erklärt: "Wir brauchen für unsere Verhandlungen jetzt gute Anwälte, wie Meriton sie hat."

Zwischen Selbstvertrauen und Größenwahn

Hintergrund: Eigner Lim will das neue Stadion als "besonders wertvoll" für die städtische Infrastruktur bezuschusst sehen, aus dem Bürgermeisteramt fiel das Wort "Low Cost"-Stadion. Eine Pokerpartie. Die Politiker sehen Lim unter Druck und wollen mit der Androhung von Bußgeldern den Bau vorantreiben. Lim indes mauert, um seine Kosten gering zu halten. Dabei ist das "Nou Mestalla" bereits für ein Halbfinalspiel der WM 2030 vorgemerkt, sollten Spanien und Portugal tatsächlich den Zuschlag bekommen. Um die "Kleinigkeit", nämlich die Stadionkapazität dann für die WM wieder vergrößern zu müssen, kann man sich ja kümmern, wenn es so weit ist. So gehen in Valencia Selbstvertrauen und Größenwahn eben Hand in Hand.

Dieser Text erschien erstmals in der kicker-Donnerstagsausgabe vom 13. April und wurde an einigen Stellen den aktuellen Entwicklungen angepasst.