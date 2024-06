Verbindungsmann zwischen Profis und Jugend: Weiße übernimmt Kiels U 23

Holstein Kiel hat die vakante Trainerposition seiner U 23 geschlossen. Das Rennen machte Willi Weiße, der neben vielen Jahren im Jugendbereich zuletzt auch in der 3. Liga bei Dynamo Dresden mit auf der Bank saß.

Die neue Saison in der Regionalliga Nord kann kommen. Zumindest hat die U 23 von Holstein Kiel einen Trainer gefunden, nachdem Sebastian Gunkel Ende April seinen Abschied in Richtung Rot-Weiß Oberhausen bekannt gegeben hatte. Gunkel brachte die abgelaufene Saison zu einem guten Ende, während die Zukunft bei den Jungstörchen in den Händen von Willi Weiße liegt.

Der 36-Jährige begann seine Trainerlaufbahn 2010 im Nachwuchs von Union Berlin, ehe er ab Juli 2019 bei Dynamo Dresden Talente entwickelte und mit der U 19 in der Saison 2022/23 Vizemeister wurde. Schon in dieser Zeit gefiel Weißes Wirken auch den Verantwortlichen im Profi-Bereich und so assistierte Weiße dem damaligen Chef-Trainer Markus Kauczinski. In den letzten Wochen tauchte der künftige Kiel-Coach wieder oben auf, und zwar als Co-Trainer der Dresdner Drittliga-Mannschaft.

"Erfahrener und ambitionierter Trainer"

Dominic Peitz, Direktor von Kiels Nachwuchsleistungszentrum, ist von dieser Verbindung aus Jugend- und Herrenbereich angetan. In einer Meldung betont Peitz: "Mit Willi Weiße konnten wir einen erfahrenen und ambitionierten Trainer gewinnen, der sich im profinahen Altersbereich der U 17 und U 19 bestens auskennt und jahrelang gute Arbeit verrichten konnte. Zudem hat er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln können, sodass sein Profil sehr gut in unser Anforderungsraster des Übergangsbereiches passt."

Carsten Wehlmann, Sport-Geschäftsführer der KSV Holstein, ergänzt: "Die U 23 spielt als Unterbau unserer Profi-Mannschaft eine tragende Rolle, sodass es uns wichtig war, mit der Position des Cheftrainers eine sehr gute Wahl zu treffen."

Weiße begründet den Wechsel an die Förde folgendermaßen: "Der Wert und Fokus, den Holstein Kiel in seine U-23-Mannschaft legt, hat mich überzeugt und ist für mich gleichzeitig eine tolle Herausforderung, der ich mich von Beginn an mit 100 Prozent Einsatz annehmen möchte." Weiße sieht seinen künftigen Klub auf einem guten Weg: "Holstein hat sich als gesamter Verein und im Nachwuchs in den letzten Jahren zunehmend etabliert und sportlich weiterentwickelt, hier möchte ich in Zukunft ebenfalls meinen Teil beitragen."