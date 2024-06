"Verbesserung für alle Fahrer": F1 24 erhält frühen Patch nach großer Kritik

Für das neue Fahrverhalten in F1 24 gab es nicht nur Lob - es hagelte auch Kritik. Nur wenige Tage nach Release reagieren die Macher und veröffentlichen einen Patch mit "Verbesserung für alle Fahrer".

Zum jüngsten Release von F1 24 war die Community gespalten. Die einen mochten das neue Fahrverhalten, die anderen verachteten es regelrecht. Schneller, aggressiver - und kontroverser ist also der neue Teil der Renn-Reihe.

Spurlos ging die Kritik am teils zu einfachen Handling nicht an Publisher und Entwickler vorbei. EA SPORTS und Codemasters reagierten prompt auf das Feedback der Spielerschaft und bringen einen Patch heraus, der seit dem heutigen Freitag verfügbar ist. Wurde die Fahrphysik von F1 24 als zu arcadelastig betitelt, folgt nun Wende zu mehr Simulation?

"Realistischeres Maß an Grip"

Zumindest der offiziellen Mitteilung nach zu urteilen, wolle das erste Update "Verbesserung für alle Fahrer" bringen. Konkret angepasst wurden "die Reaktion des Reifenmodells auf sich schnell ändernde Schräglaufwinkel, die Schlupfkurven für den Abfall nach dem Spitzenwert sowie die Lastempfindlichkeit und die Sturzeffekte, um mit der Korrektur der Schlupfreaktion zu funktionieren".

Außerdem unterzogen die Macher das thermische Reifenmodell für das Hochtemperaturverhalten einer Korrektur. Um nicht ein weiteres Problem zu erzeugen, wurden "das ABS, die Traktionskontrolle und Controller-Steuerung auf das neue Reifenmodell abgestimmt".

Lee Mather, Senior Creative Director von Codemasters, sagte dazu: "Die Änderungen zielen darauf ab, die Frontpartie des Autos zu beruhigen und ein realistischeres Maß an Grip und Einlenkverhalten zu erreichen. Außerdem haben wir Anpassungen vorgenommen, die die Kontrollierbarkeit des Wagens beim Gasgeben verbessern werden. Diese Änderungen werden vor allem für Spieler mit einem Lenkrad und ohne Assistenten gelten."

Mit dem ersten Patch hat Codemasters nicht nur am Fahrverhalten geschraubt, sondern auch an allgemein auftretenden Fehlern und an der Karriere. Ganz gleich, wie das weitere Feedback ausfallen werde, arbeite das Entwicklerstudio bereits an den nächsten Korrekturen. Dem offiziellen Forum ist zu entnehmen, dass bereits weitere Kritik eingegangen sei, der man sich widmen wolle.