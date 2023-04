Verbandsgericht kippt NOFV-Entscheid: Westerhausen bleibt Oberligist

Die Beschwerde des SV 1890 Westerhausen gegen den Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV), der dem Klub die Oberliga-Zulassung für die Spielzeit 2022/23 rückwirkend entziehen wollte, hatte vor dem Verbandsgericht Erfolg.

Der Ball rollt in Westerhausen vorerst weiter in der Oberliga. IMAGO/Hanno Bode

Der SV 1890 Westerhausen habe das für die Teilnahme an der Oberliga nach NOFV-Spielordnung zwingend erforderliche Nachwuchssoll nicht erfüllt, erklärte das NOFV-Präsidium Anfang April den Grund für seinen Beschluss. Die A-Junioren-Mannschaft, die am Jugendspielbetrieb teilnehmen müsse, sei zwar am 15. Juni 2022 gemeldet worden, aber aufgrund nicht verfügbarer Spieler bereits am 30. August 2022, also noch vor Beginn der Spielserie, wieder zurückgezogen worden. Damit seien laut Verband die Voraussetzungen für eine Zulassung der Herrenmannschaft zur NOFV-Oberliga im Spieljahr 2022/23 nicht erfüllt.

Das Verbandsgericht urteilte jedoch anders und gab der Beschwerde des SV Westerhausen, der von "einer Hexenjagd" sprach, recht: "Unstreitig", so die Feststellung, "hat der Verein seine A-Junioren-Mannschaft nach dem 4. Spieltag der Herren-Oberliga und vor Beginn der Saison 2022/23 in der A-Junioren-Landesliga im Fußballverband Sachsen-Anhalt zurückgezogen. Insoweit ist dem Präsidium des NOFV zunächst dahingehend zuzustimmen, dass der Rückzug der A-Junioren-Mannschaft des Beschwerdeführers zu einem derart frühen Zeitpunkt der Saison aus Gründen der Gleichbehandlung aller Vereine den Entzug der Zulassung zur Folge haben kann. Die Verhältnismäßigkeit des Entzugs der Zulassung setzt allerdings auch voraus, dass der Verband seinerseits alle Regularien des Zulassungsverfahrens einhält bzw. eingehalten hat", so die Begründung des Verbandsgerichtes.

NOFV will Spielordnung nachbessern

Der NOFV akzeptiere das Urteil, so Geschäftsführer Till Dahlitz, auch wenn man es inhaltlich nicht vollumfänglich teile. "Die Vereine haben kürzlich auf dem NOFV-Verbandstag die zur Erteilung der Spiellizenz verpflichtende Einhaltung des Nachwuchssolls, darunter eine A-Junioren-Mannschaft, die tatsächlich am Spielbetrieb teilnehmen muss, bestätigt. Für uns bleibt es daher weiterhin eine zwingende Notwendigkeit im Sinne der Jugendförderung und der Vereine. Wir werden aus den uns unterlaufenen Fehlern lernen und uns weiterhin für die Gleichbehandlung aller Vereine einsetzen", wird Dahlitz auf der NOFV-Homepage zitiert.

Demnach will der NOFV nun prüfen, "inwieweit Änderungen der Ordnungen auf Grundlage des Urteils in Zukunft zu einer strikteren Umsetzung der Auflagen und Strafen im Sinne der Interessengemeinschaft aller Oberligisten beitragen können", heißt es abschließend in der Meldung des Verbandes.