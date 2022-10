Verband gegen seine Vereine: NOFV unterstützt Antrag für neue Aufstiegsregelung nicht

Die Nordost-Vereine, die einen direkten Drittliga-Aufsteiger per Außerordentlichem DFB-Bundestag durchsetzen wollen, kassieren eine Abfuhr. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV), dessen Unterstützung sie sich erhofft hatten, erteilt dem Anliegen der Vereine eine Absage.

So hat das Verbandspräsidium nach Informationen des MDR am Freitag bei einer Sitzung in Rangsdorf bei Berlin beschlossen, den Antrag zur Reform des Aufstiegs in die 3. Liga, der die zeitnahe Einberufung eines Außerordentlichen DFB-Bundestags beinhaltete, nicht zu unterstützen.

"Wir werden der Verbandsversammlung im November vorschlagen, diesen Antrag der Vereine abzulehnen, weil ein Außerordentlicher Bundestag im Augenblick sinnfrei ist", so Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt, im MDR-Interview. Der mache nur dann Sinn, wenn man konkrete Vorschläge habe und solche seien nicht gemacht worden. Der Antrag der Vereine sei also "ein Schnellschuss und Schnellschüsse sind nie gut", so Stahlknecht weiter, der betont, dass man in dieser Frage Zeit brauche, eine perspektivische Änderung der Aufstiegsregel aber durchaus im Interesse des Verbandes läge.

Eigener Kompromissvorschlag

Der NOFV wolle nun gemeinsam mit den Landesverbänden einen Kompromissvorschlag erarbeiten, über den dann im besten Fall beim nächsten regulären Bundestag 2025 abgestimmt werden soll. "Wir haben das gleiche Anliegen wie unsere Vereine, aber über den Weg dorthin sind wir uns nicht einig", präzisiert NOFV-Präsident Hermann Winkler gegenüber dem MDR.

Unter anderem hatten sich aus Liga vier Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, Chemnitzer FC, Rot-Weiß Erfurt, SV Babelsberg, Viktoria Berlin, Lok Leipzig und Chemie Leipzig sowie aus Liga drei der FSV Zwickau, der Hallesche FC und Erzgebirge Aue dem Antrag angeschlossen. Ziel ist eine Anpassung der Aufstiegsregelung dahingehend, dass künftig jeder Regionalliga-Meister automatisch in die 3. Liga aufsteigt und nicht in manchen Jahren den Umweg über eine Relegation gehen muss.