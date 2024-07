Veratschnig sieht Mainz als "perfekten Schritt"

Auf der Stammposition von Nikolas Veratschnig ist der Konkurrenzdruck hoch. Trotzdem sieht er Mainz 05 als Ideallösung.

An Selbstbewusstsein mangelt es Nikolas Veratschnig nicht. Aus der Akademie des Wolfsberger AC schaffte er früh den Sprung in die Bundesliga seines Heimatlandes, wo er mit gerade erst 19 debütierte und in knapp zweieinhalb Jahren auf 64 Erstligaeinsätze kommt. Mainz hat sich sehr um den umworbenen Spieler bemüht, nach einer Stippvisite des 21-Jährigen in Rheinhessen war die Entscheidung so gut wie gefallen. "Ich glaube, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann, der Schritt ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, es ist der perfekte Zwischenschritt für mich", betont Veratschnig.

Der Wunsch, zu einem Klub der deutschen Bundesliga zu wechseln, ist bereits in Erfüllung gegangen. Sich in Mainz durchzusetzen und das Debüt in der A-Nationalmannschaft sind die nächsten großen Ziele. Im vergangenen Herbst war Veratschnig bereits zu einem Perspektivlehrgang des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) von Nationaltrainer Ralf Rangnick eingeladen worden. "Ein sehr cooler Trainer", schwärmt der U-21-Nationalspieler.

Podcast Pfeifkonzert gegen Cucurella: Wie nehmen Spieler das wahr? (mit Timo Baumgartl) Frankreich erzielt aus dem Spiel heraus sein erstes Tor in dieser EM und verliert das Halbfinale gegen Spanien trotzdem. Lamine Yamal schießt sich zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte, Marc Cucurella wird gnadenlos ausgepfiffen. War der Umgang des Münchener Publikums fair? Wie gehen Spieler auf dem Feld mit so einer Situation um? Darüber hinaus: Gelingt den Engländern gegen die Holländer der Sprung ins Finale? alle Folgen

Wegen seines Auftritts im ÖFB-Nachwuchsteam im Juni hatte Veratschnig noch Sonderurlaub und stieg erst in dieser Woche bei seinem neuen Arbeitgeber ein. Im U-21-Team seines Heimatlandes gelangen dem Schienenspieler beim 5:0 gegen Schottland gleich vier Tore. Das stellt seine Offensivqualitäten unter Beweis, die er auch beim FSV einbringen will, sofern ihn Trainer Bo Henriksen lässt.

Rangnick ist nicht der einzige deutsche Fußballlehrer, mit dem Veratschnig schon Bekanntschaft machte. Beim Wolfsberger AC wurde er zwischen Juli 2021 und März 2023 von Robin Dutt gefördert und gefordert. "Er durfte schon sehr früh oben mitspielen, da hat man seine Anlagen bereits eindeutig gesehen", erinnert sich Dutt. Damit Veratschnig die athletischen Defizite aufarbeitet, schob er Zusatzschichten. Sein hohes Tempo zeichnete ihn schon immer aus.

Förderer Dutt sieht Veratschnig auch auf der Acht

"Robin Dutt hat schon früh zu mir gesagt, dass ich das Potenzial für die deutsche Bundesliga habe. Das hat mich gepusht und dann habe ich alles dafür gegeben, dass das klappt. Ein Jahr später bin ich nun hier. Der Trainer hat sich bei mir gemeldet und wir haben ein bisschen hin- und hergeschrieben", sagt Veratschnig und freut sich über die Glückwünsche von Dutt, der ihn einst vom Sechser und Achter zum Schienenspieler umschulte.

Mit seinem Offensivdrang und seinem Tempo bringt die lauffreudige neue Nummer 22 des FSV eine Facette mit, die im Kader guttut. Allerdings ist gerade auf der Außenverteidigerposition der Konkurrenzdruck hoch. Selbst Kapitän Silvan Widmer musste in der vergangenen Saison mehrmals auf der Bank Platz nehmen, weil Anthony Caci oder Phillipp Mwene den Vorzug erhielten. Seine Vielseitigkeit erhöhen die Einsatzchancen von Veratschnig. "An der Linie ist er am stärksten, aber er hat auch im Halbfeld richtig gut performt, zum Beispiel in einer Mittelfeldraute auf der rechten Acht", erinnert sich Dutt. Daran will der Neuzugang beim FSV anknüpfen.