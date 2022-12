Veralberter Mbappé lässt Martinez auflaufen

Emiliano Martinez hatte beim Feiern des WM-Titels immer wieder gegen Kylian Mbappé gestichelt. Dieser verzichtete nun auf einen Konter.

Zehn Tage nach dem verlorenen WM-Finale hat Kylian Mbappé schon wieder für Paris St. Germain getroffen. Die Niederlage gegen Argentinien werde er "nie verdauen", sagte er nach dem 2:1-Sieg gegen Racing Straßburg in der Ligue 1 zwar - das gilt aber offenbar nicht für das, was nach dem Endspiel passiert war.

Emiliano Martinez, der Argentinien mit Paraden in der Verlängerung und im Elfmeterschießen zum WM-Titel verholfen hatte, hatte bei den Feierlichkeiten immer wieder Mbappé veralbert: Erst hatte er in der Kabine eine Schweigeminute für den WM-Torschützenkönig gefordert, bei der Siegerparade in der Heimat trug er dann gar eine Puppe auf dem Arm, die eine Mbappé-Maske übergestreift hatte. Unai Emery, Martinez' Trainer bei Aston Villa, kündigte bereits ein Gespräch mit dem Keeper an.

"Ich verschwende keine Energie für solche sinnlosen Sachen"

"Die Feierlichkeiten sind nicht mein Problem", ließ Mbappé Martinez am Mittwochabend auflaufen und zuckte nur mit den Schultern, als er auf dessen Sticheleien angesprochen wurde. "Ich verschwende keine Energie für solche sinnlosen Sachen. Das Wichtigste für mich ist, alles für meinen Klub zu geben." Er freue sich nun einfach auf die Rückkehr von Lionel Messi, dem er nach dem Finale gratuliert habe.

Er selbst habe versucht, mit "so viel positiver Energie wie möglich" von Doha nach Paris zurückzukehren. PSG habe "nichts" mit der WM zu tun, betonte Mbappé. "Die Botschaft heute war einfach. Ich wollte zeigen, dass - was auch immer in der Nationalmannschaft passiert - PSG etwas anderes ist und ich immer noch entschlossen bin, alle Titel zurück in die Hauptstadt zu holen."

Gegen Abstiegskandidat Straßburg verwandelte Mbappé tief in der Nachspielzeit einen selbst erarbeiteten Foulelfmeter zum 2:1-Sieg seiner Mannschaft, die durch Neymars Gelb-Rote Karte rund 30 Minuten in Unterzahl agiert hatte. Die doppelte Tabellenführung hält damit an: PSG bleibt ungeschlagen Ligue-1-Spitzenreiter, Mbappé mit nun 13 Toren Erster der Torjägerliste.