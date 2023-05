Verärgerter Selimbegovic: "Boxer kann jeder sein, wenn man nicht einstecken müsste"

Nach der Niederlage in Sandhausen hat Jahn Regensburg das nächste Kellerduell vor der Brust: Der SSV reist in den hohen Norden zu Hansa Rostock.

Durch die jüngste 1:2-Niederlage beim SV Sandhausen ist der SSV Jahn Regensburg auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht und steht nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Tabellenschlusslicht Sandhausen.

Nun ist die nächste Kellerparty vorgesehen, wenn die Oberpfälzer am Samstag beim Tabellen-15. Hansa Rostock antreten (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Jahn hat in den verbleibenden vier Saisonspielen alles noch selbst in der Hand, ein Sieg bei den drei Punkten besser stehenden Hanseaten ist aber Pflicht.

Personell plagen Cheftrainer Mersad Selimbegovic einige Sorgen. "Die Lage hat sich leider im Vergleich zur Vorwoche nicht verbessert. Leon Guwara ist für zwei Spiele gesperrt. Blendi Idrizi befindet sich im Aufbautraining (nach Muskelfaserriss, d. Red.), ist für das kommende Spiel aber noch keine Option", sagte der 41-Jährige auf der Spieltagspressekonferenz. "Ähnlich sieht es weiterhin bei Oscar Schönfelder (nach Knieverletzung) aus. Minos Gouras (Sprunggelenk) fällt bekanntlich den Rest der Saison aus. Wastl Nachreiner ist nach seiner Nasen-OP auch noch kein Thema. Hoffentlich kommen in den letzten beiden Tagen keine weiteren Ausfälle dazu. Trotzdem werden wir gut und intensiv trainieren."

"Wenig Verständnis für unsere Leistung"

Selimbegovic appelliert an den Kampfgeist seines Teams. "Wir haben es in dieser Saison oft verpasst, unsere Chancen gegen direkte Konkurrenten zu nutzen", sagte der Jahn-Coach, "gegen den SV Sandhausen tat dies besonders weh, da wir zumindest in der ersten Halbzeit eine Leistung gezeigt haben, die nichts mit Abstiegskampf zu tun hatte. So kann man in einer solchen Situation nicht auftreten."

Auch mit ein paar Abstand ist der Ärger über den jüngsten Auftritt also noch nicht verraucht. "Jetzt muss jeder wissen, dass wir punkten müssen. Das ist der Wettkampf und dafür ist man auch ein Wettkämpfer. Deswegen habe ich wenig Verständnis für unsere Leistung", betont Selimbegovic und findet: "Solche Spiele müssen dich als Sportler reizen und nicht hemmen. Boxer kann jeder sein, wenn man nicht einstecken müsste. Fußball ist ein Wettkampfsport. Überall finden Zweikämpfe statt. Die müssen wir aktiv suchen, uns aktiv durchsetzen und ihnen nicht ausweichen. Jetzt sind wir alle gefordert, eine Reaktion zu zeigen."

