Verärgerter Medvedev setzt sich durch - Tsitsipas gewinnt den Krimi

Bei den Australian Open erreichte Daniil Medvedev nach einem zähen Kampf gegen Maxime Cressy das Viertelfinale, Stefanos Tsitsipas rettete sich sogar mit letzter Mühe. Bei den Damen gab es Überraschungen.

Medvedev stritt mit dem Schiedsrichter, schimpfte über seinen Gegner und kämpfte sich schließlich mit viel Mühe durch: Der Turnierfavorit hat eine enorm knifflige Aufgabe gegen den Serve-and-Volley-Spezialisten Maxime Cressy mit großer Mühe gelöst und steht zum sechsten Mal im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der 25 Jahre alte Russe schlug den formstarken US-Amerikaner 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

"Es war ein Wahnsinnsmatch und ich bin froh, dass ich durch bin", sagte Medvedev, der nun auf den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime trifft. Es ist eine Neuauflage des Halbfinals der US Open, bei denen Medvedev im vergangenen September seinen ersten Grand-Slam-Triumph feierte.

Ärger wegen später Aufschläge

In dem intensiven Match über 3:30 Stunden gegen Cressy war er zeitweise enorm unzufrieden. Er beklagte sich, dass der Gegner zu viel Zeit vor seinen Aufschlägen in Anspruch nehme und fluchte über vermeintliche Rahmentreffer von Cressy, der 135-mal ans Netz vorrückte und groß aufspielte.

Medvedev ist in Melbourne in Abwesenheit des Weltranglistenersten Novak Djokovic der höchstgesetzte Profi und zählt neben dem 20-maligen Majorchampion Rafael Nadal zu den klarsten Anwärtern auf den Titel. Im Vorjahresfinale unterlag der Moskauer Djokovic in drei Sätzen.

Auger-Aliassime macht Novum perfekt

Auger-Aliassime machte mit seinem 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4)-Sieg gegen den früheren US-Open-Champion Marin Cilic (Kroatien) ein Novum perfekt, erstmals stehen zwei Kanadier gleichzeitig in der Runde der letzten Acht in Melbourne. Auger-Aliassime folgte durch den Erfolg in einem 3:35 Stunden langen Match bei großer Hitze seinem Kumpel Denis Shapovalov, der am Sonntag die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte. Der Weltranglistenneunte arbeitet seit dem April des vergangenen Jahres auch mit Toni Nadal, dem Onkel von Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, zusammen und spielt immer erfolgreicher.

Auger-Aliassime und Shapovalov hatten auch maßgeblichen Anteil am Triumph der Kanadier beim ATP Cup in der Vorbereitung auf die Australian Open.

Im letzten Spiel des Abends musste sich Mitfavorit Stefanos Tsitsipas gehörig strecken. In einem spannenden Fünf-Satz-Match machte der Weltranglisten-Vierte Rückstände wett und rang den Amerikaner Taylor Fritz mit 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 nieder. Nach 3:23 Stunden entschied der 23 Jahre alte Grieche die Achtelfinalpartie zu seinen Gunsten. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale bekommt es Tsitsipas nun mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun.

Cornet und Kanepi überraschen bei den Damen

Bei den Damen geht der wundersame Lauf der Französin Alize Cornet weiter. Die 32-Jährige aus Nizza hat in Melbourne die frühere Weltranglistenerste Simona Halep ausgeschaltet und steht bei ihrer 63. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier erstmals im Viertelfinale. Cornet setzte sich 6:4, 3:6, 6:4 durch, sank anschließend ergriffen auf die Knie und verdrückte einige Freudentränen.

"Es war ein unglaublicher Kampf hier in der Hitze. Nach einer halben Stunde haben wir gedacht, wir können nicht mehr. Aber wir haben zweieinhalb Stunden durchgehalten", sagte Cornet anschließend: "Ein Traum wird für mich wahr mit meinem ersten Viertelfinale. Es ist nie zu spät." Die Nummer 61 der Weltrangliste trifft nun auf die US-Amerikanerin Danielle Collins, die sich 4:6, 6:4, 6:4 gegen die Belgierin Elise Mertens durchsetzte.

Die Weltranglistenzweite ist hingegen ausgeschieden. Kaia Kanepi machte Aryna Sabalenka den Garaus, die Bezwingerin von Angelique Kerber setzte sich mit 5:7, 6:2, 7:6 (10:7) durch. Damit sicherte sich die 36 Jahre alte Estin ein Viertelfinale gegen die frühere polnische French-Open-Siegerin Iga Swiatek.

Kerber hatte am vergangenen Dienstag mit der Auftaktniederlage gegen Kanepi einen enttäuschenden 34. Geburtstag beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison erlebt.