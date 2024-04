Veränderung im Trainerstab der TuS Metzingen

Handball-Erstligist TuS Metzingen wird sich im Trainerstab neu aufstellen. Nachdem schon Werner Bösch seinen Abschied verkündet hatte, geht mit Torhüter-Trainer Axel Strienz ein weiterer Coach und bekanntes Gesicht der Pink Ladies von Bord.

Seit Februar 2022 war der 54-Jährige in seiner zweiten Amtszeit bei den Ermstalhandballerinnen aktiv. Zuvor coachte der Realschullehrer die Keeperinnen der SG BBM Bietigheim. Nach dem Pokalsieg will er nun zunächst eine Pause einlegen.

"Nach über 25 Jahren als Trainer und Torwarttrainer habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, im nächsten Jahr eine Pause einzulegen. Die letzten zweieinhalb Saisons in Metzingen waren eine schöne und spannende Zeit, welche mit dem Pokalsieg einen unglaublichen Höhepunkt hatten", begründet Strienz seinen Entschluss.

"Mit Axel verlieren wir nicht nur einen guten Trainer, sondern auch einen tollen Menschen. Ich möchte mich recht herzlich bei Axel für den Einsatz in den letzten zweieinhalb Saisons bedanken und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.", zeigte sich TuS-Manager Ferenc Rott dankbar.

"Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen mit tollen Menschen, sowohl in der Mannschaft, wie auch im Umfeld. Bis zum Saisonende freue ich mich auf weitere begeisternde Spiele in der Öschhalle“, so Axel Strienz.